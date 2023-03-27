【不良營銷】《商品說明條例》實施近10年　海關接逾7萬宗投訴660宗遭定罪

▲ （立法會網上直播截圖）

商務及經濟發展局今日（27日）向立法會經濟發展事務委員會，交代《商品說明條例》實施情況。《條例》生效近10年，截至2月28日，海關共接獲約7.2萬宗懷疑違反《條例》的投訴，當中涉及「虛假商品說明」最多，超過5.26萬宗；其次是「不當接受付款」，佔約1.25萬宗。

商務及經濟發展局副局長陳百里在會上指出，海關接獲的7萬多宗投訴中，當中近5成、即3.4萬多宗沒有足夠證據證明違反 《條例》，已結案。其餘約3.7萬宗當中，有2,322宗海關能立案調查，逾97%案件已完成調查，包括已向1,048宗採取跟進行動，例如敦促涉案商戶及銷售人員簽承諾書或發警告信，向當中714宗個案提出檢控，其中定罪個案660 宗，即成功檢控率超過九成，涉及123宗遭法庭判處判禁的刑罰，最長監禁期為27個月。

他續稱，消委會過去10年亦接獲了約3.8萬相關投訴，有超過2.4萬宗能立案調查，當中逾62%經調解後得以解決，合共有70至80%個案，能夠透過執法、警告或調停方式處理。

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責任編輯：陳麗娜