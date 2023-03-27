【性侵繼女】涉多次性侵兩年繼女　47歲繼父就強姦等14罪判囚22年

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雲南漢於2年內涉多次在內地及香港分別非禮及強姦13歲繼女，於持單程證來港時被捕，早前於高等法院被裁定非禮及強姦等共8罪成。繼父另承認性侵事主當時11至12歲的胞妹，迫令替他手淫及口交，並於姊妹面前與妻子示範性交，繼父承認非禮等共6罪，今(27日)就共14項控罪被判監22年。法官斥被告利用後父身分，嚴重違反誠信性侵兩姊妹，並認為被告明顯對發育中及未發育少女有性興趣。

被告L.C.現年47歲，任職農夫，經審訊後被裁定4項非禮、2項強姦及2項向16歲以下的兒童作出猥䙝行為罪成，案發於2018年7月1日至2019年11月6日，期間，其中4項非禮、1項強姦及1項向16歲以下的胞姊Y作出嚴重猥䙝作為發生於雲南，另1項強姦及作出嚴重猥䙝作為則發生於香港；Y當時13至14歲

被告另承認4項向16歲以下的兒童作出猥䙝行為罪、1項非禮及1項管有兒童色情物品罪，事主X當時11至12歲，為Y之胞妹。

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法官判刑時引述心理報告指，被告稱自己「無乜性慾」，指X及Y對性有好奇心，對他做出不恰當行為。心理學家指因被告不承認事件，故無法評估其犯案動機，懷疑他對青春期少女有興趣，重犯機會中等。

法官引述被告求情陳詞指，案中所涉兒童色情照淫䙝程度低，不涉真正性行為，相中亦顯示X帶笑，沒有威逼成分。被告對事件感後悔，道德上沒有教導X及Y，對拆散良好家庭感到傷心。法官指案中涉及色情照顯示X全裸或半裸，並顯示她正吸啜母親乳房，並不接納當時在玩的說法。

法官指出，根據案例利用小朋友的無知及信任而作出性侵屬嚴重，須予以重判。法官斥被告作為事主後父，不但沒有保護她們，更利用後父身份，嚴重違反誠信，對X及Y作出一連串性侵行為。

法官續指，雖然沒有證據顯示被告曾對事主作出威脅，但其身分為母親的丈夫，某程度對兩事主構成壓力，對2人造成精神受創，而X最終忍不住𠝹手而被學校發現，最終揭發事件。法官並不接納被告稱兩事主對性有興趣之說法，被告多次向年幼女童性侵，明顯對發育及未發育少女有性興趣，就涉及X之6項控罪判監共5年。

至於Y被性侵一段時間，法官斥被告更變本加厲，用手捏其乳房及強迫Y替其手淫和口交，兩次強姦事件中均沒有使用避孕套，更屬加刑因素。

法官指Y被性侵後一直啞忍，直至X向警方透露事件後才和盤托出，而X得悉Y亦被性侵後感到不開心，法官相信Y受長時間性侵，精神上必受影響。

法官指被告結婚後理應有合法途徑發洩性慾，為何要性侵16歲以下兒童，若非對發育中少女有興趣，則不知原因何在。就Y所涉8項控罪，法官判其入獄共20年，就X所涉的5年刑期中，將其中2年分期執行，被告共入獄22年。

案情指，兩名事主X及Y的父母於2014年離婚，翌年母親與被告於雲南結婚。事主X於2019年11月被學校發現𠝹手，X向社工透露性侵事件而揭發本案。X指曾遭被告捉手替其手淫，母親又稱教導兩姊妹何謂「有BB」，與被告於姊妹前示範性交、手淫及口交，以及教導如何使用避孕套等。

被告於2019年11月獲批單程證來港時被捕，警方於其手機發現51張相片，包括X全裸或半裸照，以及吸啜母親乳房照。

至於事主Y被性侵事件則發生於雲南及香港，案情指Y與X及母親到雲南探訪被告，被告帶她們外出遊玩時，Y坐在由被告駕駛的電單車尾時，遭被告伸手往後座撫摸其下體，有關事情曾發生3次，Y又指被告曾於街頭從後抱她及非禮其胸部等。

Y指於晚上睡覺時遭被告弄醒，Y發現全身赤裸正遭被告性侵，Y又曾遭被告要求替他口交。及至2019年被告來港，曾於同住單位內強姦Y，另要求Y替他手淫。

至於案中母親現年42歲，早前承認非禮及製作兒童色情物品罪等共4罪，被判監3年。母親聲稱因迷信，為令兩名女兒身體健康及聽話，替女兒拍裸體片段，並讓被告親吻女兒下體，並為教導兩女兒性教育及如何性交，著兩姊妹觀看他與丈夫性交過程等。

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記者：林育慧