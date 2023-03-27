【凍齡女神】鄧麗欣出海晒白滑玉背　Stephy或復出樂壇再做歌手【多圖】

▲ 鄧麗欣（Stephy）凍齡有道。

剛剛到柬埔寨進行慈善探訪的鄧麗欣（Stephy），回港後便馬不停蹄為醫美品牌MEDILASE拍攝代言廣告。

從歌手轉型做演員的Stephy經常被問到復出計劃，她透露會否「重操故業」。

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Stephy出海露背

首日拍攝，Stephy與工作人員登上遊艇出海，雖然當天風和日麗，但風勢非常強勁，令遊艇不斷搖晃。

「嗰日真係好難忘，可能啱啱喺熱帶地方返香港，所以覺得特別凍，我條裙仲要好薄同露背，著咗好似冇著咁，好在工作人員有準備暖包同薑茶俾我。當日真係好大風，架船搖得好犀利，我冇暈船浪，但我化妝師就要食暈浪丸，哈哈！」

除了坐遊艇出海，之後一行人要再駁小艇，到一個人煙稀少的石灘繼續拍攝，更必須在水漲前完成所有鏡頭，即使Stephy整天被強風猛吹，但專業的她，面對鏡頭時仍能做出導演要求的寫意、舒服效果。

「其實工作人員都好辛苦，但睇番啲片，出嚟效果好靚，條裙好飄逸，所以一切都好值得，對我嚟講亦都係一個好難忘嘅拍攝經驗。」

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凍齡Stephy保養得宜

為了在拍攝時提升皮膚狀態，開拍前Stephy除了控制飲食，每晚勤力敷面膜，更去進行療程。

另一日回到室內拍攝，導演預備了一條晶瑩剔透的玻璃棒，將不同的光源拆射在Stephy的臉上。「其實醫美分好多種，唔一定係入侵性，佢哋有好多唔同嘅療程，可以幫到唔同皮膚需要，自從接觸到醫美品牌之後，我對呢方面嘅認識都多咗。」

外在，有科技加持提升自信，但Stephy覺得，內在也同樣重要，尤其剛踏入四十歲的她，凍齡外表更成為坊間熱話。

「自己都成日問呢個問題（凍齡），究竟我做過啲咩呢？除了皮膚保養，改變心態同樣重要，當你人生累積到一定經驗、自信，令自己喺唔同嘅工作領域可以發揮到最好嘅狀態，可能呢個就係我凍齡嘅秘訣。所以工作上，我唔會規限自己，希望可以不斷進步，無論咩類型嘅工作都想嘗試，盡自己努力去表現俾大家睇，希望觀眾可以期待我新嘅蛻變、新嘅突破。」

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Stephy或給歌迷驚喜

由歌手轉型成為演員，Stephy口中的不斷尋求突破，未知有否包括「重操故業」。

自去年Stephy驚喜現身紅館擔任張敬軒的個唱嘉賓，事後坦言令她重拾做歌手的感覺，問她復出計劃進展如何？

Stephy說：「因為時不時都有fans問我，究竟你幾時唱番歌，俾番個交代佢哋，呢件事我一直有擺喺心裡面，但我希望搵到一個好嘅timing，而呢個timing，我覺得愈嚟愈接近，係會實現嘅，只係我唔敢講實幾時，但呢件事，值得大家期待。」

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