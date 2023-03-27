【入稟追租】Red MR銅鑼灣店被指欠租　業主入稟追逾461萬

▲ Red MR銅鑼灣店被指欠租，業主入稟追逾461萬。（梁偉榮攝）

本地商人羅傑承創立的博美投資（bma）旗下餐飲業Red MR卡拉OK，其位於銅鑼灣謝斐道分店，遭業主日前入稟高院指拖欠租金及雜費等逾461萬，另須支付利息及訟費。

原告兆安地產有限公司，答辯人bma KTV (SOP) LIMITED。

入稟狀指，原告為銅鑼灣兆安廣場1至3樓業主，雙方於2019年11月簽訂4年租約，月租逾94.9萬，另須支付管理費等雜費。

原告指答辯人自2022年12月至2023年3月拖欠租金逾379萬，另未有支付差餉、管理費及冷氣機費共涉逾81.4萬。原告指多翻追討不果，遂入稟追討欠租等費用共涉逾461萬，另須支付利息，以及將舖物業交吉。

資料顯示，RedMR早於2010年在銅鑼灣及尖沙咀開業，其後分店增至灣仔及旺角，目前共有4間分店。

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記者：林育慧