  • 19°C
香港時間 : 2023327日 (週一) 14:40
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【入稟追租】Red MR銅鑼灣店被指欠租　業主入稟追逾461萬

社會 13:33 2023/03/27

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Red MR銅鑼灣店被指欠租，業主入稟追逾461萬。（梁偉榮攝）

本地商人羅傑承創立的博美投資（bma）旗下餐飲業Red MR卡拉OK，其位於銅鑼灣謝斐道分店，遭業主日前入稟高院指拖欠租金及雜費等逾461萬，另須支付利息及訟費。

原告兆安地產有限公司，答辯人bma KTV (SOP) LIMITED。

入稟狀指，原告為銅鑼灣兆安廣場1至3樓業主，雙方於2019年11月簽訂4年租約，月租逾94.9萬，另須支付管理費等雜費。

原告指答辯人自2022年12月至2023年3月拖欠租金逾379萬，另未有支付差餉、管理費及冷氣機費共涉逾81.4萬。原告指多翻追討不果，遂入稟追討欠租等費用共涉逾461萬，另須支付利息，以及將舖物業交吉。

資料顯示，RedMR早於2010年在銅鑼灣及尖沙咀開業，其後分店增至灣仔及旺角，目前共有4間分店。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】解救小朋友便秘困擾　腸道益生菌乳果糖助排便

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

相關文章

【珍惜生命】青馬大橋約40歲男棄車跳橋　馬灣被尋回生死未卜
今日 10:24
【珍惜生命】青馬大橋約40歲男棄車跳橋　馬灣被尋回生死未卜
【不良營銷】《商品說明條例》實施近10年　海關接逾7萬宗投訴660宗遭定罪
今日 13:07
【不良營銷】《商品說明條例》實施近10年　海關接逾7萬宗投訴660宗遭定罪
【性侵繼女】涉多次性侵兩名繼女　雲南漢就強姦等14罪判囚22年
今日 13:07
【性侵繼女】涉多次性侵兩名繼女　雲南漢就強姦等14罪判囚22年

你可能感興趣

【珍惜生命】青馬大橋約40歲男棄車跳橋　馬灣被尋回生死未卜
今日 10:24
【珍惜生命】青馬大橋約40歲男棄車跳橋　馬灣被尋回生死未卜
【不良營銷】《商品說明條例》實施近10年　海關接逾7萬宗投訴660宗遭定罪
今日 13:07
【不良營銷】《商品說明條例》實施近10年　海關接逾7萬宗投訴660宗遭定罪
【性侵繼女】涉多次性侵兩名繼女　雲南漢就強姦等14罪判囚22年
今日 13:07
【性侵繼女】涉多次性侵兩名繼女　雲南漢就強姦等14罪判囚22年
物業出租 工廈 商舖 商廈 代理商 物業 管理費 羅傑承 餐飲 旺角

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【KO脂肪肝】6旬婦患脂肪肝少吃1種食物　勁減10公斤症狀全消失
13:15 2023/03/26
【KO脂肪肝】6旬婦患脂肪肝少吃1種食物　勁減10公斤症狀全消失
【理想老婆】男人首選最想娶的女人職業　第二名空姐第一名被讚收入高有氣質
14:29 2023/03/26
【理想老婆】男人首選最想娶的女人職業　第二名空姐第一名被讚收入高有氣質
【墮樓慘案】父母在家睇少一眼出事　2歲雙胞胎從7樓爬窗墮樓亡
10:59 2023/03/26
【墮樓慘案】父母在家睇少一眼出事　2歲雙胞胎從7樓爬窗墮樓亡