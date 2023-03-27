趙學為下月開騷綵排　驚喜獲提早慶生：今年第一個生日蛋糕

趙學而將於復活節假期4月10日假伊利沙伯體育館舉行《趙學而x香港業餘管弦樂團音樂會》。在昨日（3月26日），學而與樂團綵排期間，指揮家蘇潔明（Moon）跟一眾樂手為即將月尾生日的學而炮製驚喜慶生。

演唱會舉行在即，學而分享緊張心情，笑指一早有樂迷在網上點歌，學而就率先披露歌單安排，滿足所有新知舊雨樂迷。

▲ （左起）指揮家蘇潔明、趙學而、主辦方老闆Henry。

學而開騷超緊張

將在3月31日生日便踏入52歲的學而，這晚綵排中途，就獲樂手們突然合奏送上生日歌，更獻上印有演唱會海報的蛋糕，而主辦機構Hong Kong Marketing老闆Henry亦親自到場為壽星女慶生。

學而感動稱：「這是今年第一個的生日蛋糕，非常驚喜，永遠最開心的事就是開工期間有人為自己慶生。」學而又笑指較早時不該吃小食醫肚，應留肚享用蛋糕。

之前，一直在家練歌的學而，這天是第一次跟全體樂手一同綵排，學而坦言心情緊張，但演唱《輸給戀愛的女人》、《誰明浪子心》等經典作時，經已表現出跟樂團相當合拍。

她表示：「今次開騷超級緊張，始終跟樂團合作不容有失，心理壓力較大，跟以往合作開的演唱會樂隊不同，第一次跟如此多樂手合作，既緊張又開心。」同時，又提到甫宣布開騷就有歌迷急不及待在網上點歌，學而表示今次選曲花了不少心思。

期望開Part 2

同時學而稱：「其實每一次開演唱會，歌迷都會到我社交平台點歌，而難得今次跟管弦樂團合作，舊歌方面希望帶來新感覺，另外又會翻唱其他歌手歌曲，有些超級老歌，亦有近一年才推出的新歌。」

正因如此，學而指最大壓力是要背歌詞，笑言記性愈來愈差，就連部份自己作品的歌詞都不記得。

指揮家阿Moon就相當滿意學而和樂手們的綵排表現，還指被一眾美妙樂聲包圍相當震撼：「今次曲目主要由學而挑選，感覺似她要考驗我，因為我要想想如何編曲，希望跟過往她於唱片的演繹有所不同，尤其我們樂團有不同的管弦樂器演奏，長笛、大小提琴等，想觀眾有不同感受。」

學而最後又提到生日願望，說今年只求身體健康，只要健康甚麽都做到，就如今次在疫情後開騷，大家都無需再戴口罩，期待見到歌迷反應。學而又希望有機會，未來再跟香港業餘管弦樂團開Part 2 。

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