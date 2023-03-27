【網絡熱話】男子地鐵除鞋惹不滿　乘客嬲爆趁關門將鞋踢出車廂外

▲ 男子地鐵除鞋惹不滿，乘客嬲爆「出腳」教訓趁關門將鞋踢出車廂外。

內地地鐵車廂似乎有不少「怪象」，如杭州有女人於車廂內搣腳皮；青島地鐵有男人公然除褲比疑似當眾｢大便｣；新疆烏魯木齊地鐵最近亦有男子除鞋，期間有男乘客看不過眼，於是趁車門快關時，大腳一揮，即時將鞋踢出車廂外外，自己亦逃之夭夭。隨著地鐵開出，令除鞋乘客似乎「無仇報」。影片曝光後，不少網民不但大但男子球技了得，亦指結局亦十分令人解氣。

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據網上流傳影片可見，事發於新疆烏魯木齊的地鐵中，一名男乘客於車廂中，將其中一隻腳的波鞋脫下，懷疑因此引起旁邊乘客不滿。有看不過眼的男子遂趁車門快關上之時，一腳將鞋踢出車門外，自己亦逃之夭夭。對此，地鐵職員回應表示，除鞋是個人素質問題，乘客若不滿，可以提醒一下，如果地鐵巡視人員看到亦會提醒有關乘客，「沒有其他的方式方法」。

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涉事影片曝光後，隨即引來大批網民留言，不少人不但沒有對脫鞋男寄予同情，反而盛讚踢鞋者球技了得，「這技術，國足看了都汗顏」、「拿捏的很好」、「踢球技術那麼好」；有人亦指這樣雖然不恰當，但卻十分解氣。

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責任編輯：羅嘉欣