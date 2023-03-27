  • 18°C
香港時間 : 2023327日 (週一) 22:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防霉防蚊】春天為屋企帶來細蚊滋仔 蘭子：電蚊拍都電唔死佢【附KO方法】

健康 22:00 2023/03/27

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

蘭子表示，用檸檬草香氛必定可以滅絕佢。

而家香港嘅天氣唔似以前咁四季分明，今年3月份好似比上年凍咗，帶少件衫，真係分分鐘冷病。

而家濕度仲未算太濕，但2月跑渣打馬拉松嗰日嘅濕度幾乎去到100%，參賽者比賽時呼吸應該好唔順，辛苦晒，但之後有幾日又乾燥到只得25%，我覺得應該用更年期女人嘅心情嚟形容變化不定嘅天氣，分分鐘可以爆發危機！

地球暖化，天氣變得更加不尋常，如果要講呢個議題，真係有排講。不過，香港真係一個福地，天氣就算點變化都有個譜。我而家去旅行，盡量都睇住當地天氣嘅變化，好似我呢啲井底蛙，如果遇到某啲國家去到突然變得好凍或好熱，我絕對頂唔住！

最新影片推介：

TOPick診症室
【TOPick診症室】鼻敏感食物過敏有得醫？　醫生拆解脫敏免疫治療成效

一年之計在於春，但四季中我最唔鍾意春天，雖然應該係花香處處，但我已經開始聞到潮濕帶嚟嘅噏味處處，屋企嘅衣櫃更加要放多兩個吸濕劑，抽濕機盡開，保住啲物件唔發霉……而家我仲會不停買一啲防霉劑周圍噴。

另一樣我唔like春天嘅，係有好多細蚊滋仔！雖然你睇佢唔到，但當你知道佢嘅存在時，佢已經咬到你痕到跳舞，電蚊拍都電唔死佢，因為細到睇佢唔到，呢樣最令我激氣！我知道用檸檬草香氛必定可以滅絕佢，但最令我含恨嘅係，屋企嘅工人姐姐一聞到檸檬草精油香氛就會頭痛兼頭暈，即係唔用得，惟有搵滅蟲公司嚟滅蟲同放多啲捕蚊燈啦！

一年之計在於春，對我嚟講嘅「計」，就係要不停咁試下有乜嘢最好方法或產品可以除霉、除蚊！

原文刊於《晴報》，原題為春天要防霉防蚊

撰文 : 陳淑蘭 電視及電台節目主持人

相關文章

【日本研究】亞洲蚊子突變不再怕殺蟲劑　具有抗藥性強1000倍
16:35 2023/01/12
【日本研究】亞洲蚊子突變不再怕殺蟲劑　具有抗藥性強1000倍
【TOPick診症室】飛蚊症可致視網膜脫落失明　醫生提示1種狀況反映病症初起
18:52 2023/02/15
【TOPick診症室】飛蚊症可致視網膜脫落失明　醫生提示1種狀況反映病症初起
【驅蚊大作戰】低成本滅蚊大法　驅蚊燈加1物一星期殺絕蚊繩
12:34 2023/02/23
【驅蚊大作戰】低成本滅蚊大法　驅蚊燈加1物一星期殺絕蚊繩

你可能感興趣

【日本研究】亞洲蚊子突變不再怕殺蟲劑　具有抗藥性強1000倍
16:35 2023/01/12
【日本研究】亞洲蚊子突變不再怕殺蟲劑　具有抗藥性強1000倍
【TOPick診症室】飛蚊症可致視網膜脫落失明　醫生提示1種狀況反映病症初起
18:52 2023/02/15
【TOPick診症室】飛蚊症可致視網膜脫落失明　醫生提示1種狀況反映病症初起
【驅蚊大作戰】低成本滅蚊大法　驅蚊燈加1物一星期殺絕蚊繩
12:34 2023/02/23
【驅蚊大作戰】低成本滅蚊大法　驅蚊燈加1物一星期殺絕蚊繩
檸檬 滅蟲 產品 頭痛

最高瀏覽

【KO脂肪肝】6旬婦患脂肪肝少吃1種食物　勁減10公斤症狀全消失
13:15 2023/03/26
【KO脂肪肝】6旬婦患脂肪肝少吃1種食物　勁減10公斤症狀全消失
【理想老婆】男人首選最想娶的女人職業　第二名空姐第一名被讚收入高有氣質
14:29 2023/03/26
【理想老婆】男人首選最想娶的女人職業　第二名空姐第一名被讚收入高有氣質
【搵鬼做情人】王敏德親揭抗拒王麗嘉貼性感照原因　馬詩慧笑指丈夫傳統又麻煩【多圖】
16:34 2023/03/26
【搵鬼做情人】王敏德親揭抗拒王麗嘉貼性感照原因　馬詩慧笑指丈夫傳統又麻煩【多圖】