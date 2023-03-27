【防霉防蚊】春天為屋企帶來細蚊滋仔 蘭子：電蚊拍都電唔死佢【附KO方法】

▲ 蘭子表示，用檸檬草香氛必定可以滅絕佢。

而家香港嘅天氣唔似以前咁四季分明，今年3月份好似比上年凍咗，帶少件衫，真係分分鐘冷病。

而家濕度仲未算太濕，但2月跑渣打馬拉松嗰日嘅濕度幾乎去到100%，參賽者比賽時呼吸應該好唔順，辛苦晒，但之後有幾日又乾燥到只得25%，我覺得應該用更年期女人嘅心情嚟形容變化不定嘅天氣，分分鐘可以爆發危機！

地球暖化，天氣變得更加不尋常，如果要講呢個議題，真係有排講。不過，香港真係一個福地，天氣就算點變化都有個譜。我而家去旅行，盡量都睇住當地天氣嘅變化，好似我呢啲井底蛙，如果遇到某啲國家去到突然變得好凍或好熱，我絕對頂唔住！

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一年之計在於春，但四季中我最唔鍾意春天，雖然應該係花香處處，但我已經開始聞到潮濕帶嚟嘅噏味處處，屋企嘅衣櫃更加要放多兩個吸濕劑，抽濕機盡開，保住啲物件唔發霉……而家我仲會不停買一啲防霉劑周圍噴。

另一樣我唔like春天嘅，係有好多細蚊滋仔！雖然你睇佢唔到，但當你知道佢嘅存在時，佢已經咬到你痕到跳舞，電蚊拍都電唔死佢，因為細到睇佢唔到，呢樣最令我激氣！我知道用檸檬草香氛必定可以滅絕佢，但最令我含恨嘅係，屋企嘅工人姐姐一聞到檸檬草精油香氛就會頭痛兼頭暈，即係唔用得，惟有搵滅蟲公司嚟滅蟲同放多啲捕蚊燈啦！

一年之計在於春，對我嚟講嘅「計」，就係要不停咁試下有乜嘢最好方法或產品可以除霉、除蚊！

原文刊於《晴報》，原題為春天要防霉防蚊