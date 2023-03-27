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【新聞自由】多名記者遭不明身份男子跟蹤　記協發聲明譴責

社會 13:42 2023/03/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

香港記者協會Facebook聲明截圖

香港記者協會今日（27日）於Facebook發佈聲明表示，上周收到不同新聞機構及記者反映，有多名記者遭到身份不明的男子跟蹤和監控。記協對於試圖針對新聞工作者的騷擾及恫嚇行爲表示强烈譴責。

據Hong Kong Free Press星期五（3月24日）報道，該報一名女記者星期三（22日）遭兩名男子由住所外開始跟蹤，其中一人跟蹤至她的工作地點附近。據該媒體拍攝的片段顯示，該名男子身穿便裝、佩戴藍牙耳機，記者上前質問其身份及目的時，他無作回應及逃避，其後快步離開。

記協亦收到多家傳媒的記者反映，星期二（21日）下午的《立場新聞》案審訊完結後，有兩名男子曾於區域法院記者室外徘徊，二人曾向法庭保安出示其證件。其中一人於記者室前守候逾一小時，有記者指該男子曾試圖跟隨記者離開法院。

有相關新聞工作者在向記協反映事件時表示，從事件中男子的衣著及行爲判斷，懷疑對方為便衣執法人員。

記協表示，據了解，以上涉事記者均負責報道法庭審訊，并對他們的遭遇感到十分憂慮。「新聞工作者、特別是法庭記者的人身安全受到威脅和壓力，會令社會大眾，包括記協在內關注新聞自由的香港市民，擔心有人企圖利用脅迫手段，損害記者行使其採訪權利，對本港新聞自由百害而無一利」。記協指，女性一般面對更多被他人跟蹤，或在街上和工作場所遭受騷擾的風險。並强調，任何新聞工作者均不應因其性別而受到騷擾。同時對該事件表示强烈關注。

而對於涉事男子是否爲執法人員，記協正向警方及司法機構查，並促請警方嚴肅調查及跟進，以確保香港記者能在毋須憂慮其人身安全的情況下，行使受《基本法》第27條保障的言論、新聞、出版的自由，進行新聞採訪。

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責任編輯：解青羽

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