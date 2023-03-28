【聘請外傭】專家建議新手僱主聘姐姐3大面試技巧 有1件事不可不知

▲ 當僱主與外傭面試時，可嘗試提問多一些令人意想不到的情景題。(示意圖i stock)

隨住生活復常，本地僱主聘請外傭情況再度活躍，但同時有僱主指外傭斷約及跳工問題持續嚴重。勞工及福利局針對外傭「跳工」問題，日前計劃修訂《職業介紹所實務守則》，提出多項初步建議，要求職業介紹所遵從，以減低外籍家庭傭工「跳工」等情況。有專家認為有咨詢比沒咨詢好，但關鍵最大是入境處是否有做好把關。

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入境處需加強把關

有關建議今即日起示５月１５日諮詢公眾，香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤回覆Topick記者查詢時指，任何措施如可改善跳工嘅問題也有助力。不過如何監管中介公司守法，則是另外一個難題。

跳工問題最緊要是入境處把好關，因為入境條例已訂明外傭在2年合約內不容易轉換新僱主的要求。所謂合理解釋，只是僱主有經濟問題、移民或離世，才可讓姐姐留低香港等新簽證，而其他就可以離開香港等新簽證。 還有兩次短期跳工而僱主有投訴才開個案調查。其實這個不算是嚴謹的把關，應該效法新加坡，需要現時僱主簽名作實，工人才能找新工作，亦給予新僱主了解工人的過往工作記錄。

僱主最怕「得個桔」

皇朝國際僱傭公司市場發展經理鄧偉傑（Steven）表示，跳工、斷約的確是很多僱主聘請外傭姐姐時最擔心的問題，由於外傭政策過往除了外傭薪金提升之外，其他範疇都幾乎沒有作出修訂，希望是次修訂可說為僱主們打了枝強心針。對於此舉是否對外傭做成不公平，他認為:

礙於外傭尋覓工作的方式與香港人不同，本地公司聘請員工基本上不用花費任何成本，但外傭找工作，僱主就需要事先付上中介費。有些僱主甚至花費大量外傭中介費，最後『得個桔』。



不少聘請外傭的家庭也是雙職父母，無人會希望要辭退姐姐，再花上三個月時間再等新姐姐來港，此舉會很影響僱主們的工作，但當然會有一些欠缺耐性、極高要求的僱主，會因為一些瑣碎事，即炒入屋不達一星期的姐姐之案例，始終每個人的要求、能力也不同，作為外傭中介我們需要從中為僱傭雙方提供協助，但不能偏頗任何一方。



實戰面試技巧

對於疫後聘請外傭的新手僱主，Steven有3招面試技巧可作參考:

一）簡單背景審查

落決定前，可嘗試在Facebook搜尋姐姐的全名，作簡單Background Check，千萬不要輕看這個步驟，從姐姐社交媒體的活躍度，帖文內容（例如相片、影片、帖文尺度）、帖文發佈時間，便可對姐姐的日常行為、性格略懂一二。

「試過有一次，我哋公司試過幫姐姐一個面試表現好好嘅姐姐，做埋最後嘅背景審查，點知登入到佢嘅Facebook個人頁面，全部都係「跳裸舞」的影片，知道後我哋立即果斷叫客人另覓姐姐。」

二）提問要夠「刁鑽無厘頭」睇姐姐執生能力

大部份僱主與中介、姐姐進行親身、視像面試時，可能會因為擔心耽誤三方的時間，問了幾個「罐頭問題」，便會拍板決定，其實我們可以嘗試提問多一些令人意想不到的問題、情景題，以下為一些範例：

1）我是家庭主婦/經常Work from Home，幾乎每天24小時也在家裡，你會介意嗎？（此問題是想令姐姐知道，在家中將會有一部「人體版流動CCTV」，此時可以留意姐姐的表情變化。）

2）若果小朋友在公園受傷了，你會怎樣處理？若小孩叫你不要通知我們（父母），你會怎樣處理？

3)「放平日假期可以嗎？」這個問題看似簡單，大部份海外姐姐為了爭取工作機會，都會勉為其難表示可以，從對話中你可多番提及平日放假的情況，重點在於觀察姐姐的微表情。

4）「可否詳細講述（菜式）的烹調步驟？」有沒有發覺面試姐姐時，來來去去都是聽到一些「罐頭冇得再罐頭」的回答，「Steam Fish」、「Steam Chicken」、「Fried Pork」，到底講到菜式名，姐姐又係唔係真係識煮呢？提問的時候多加幾條追問，確保姐姐對相關領域是否熟悉。



三）尋找商譽良好 「齊牌」中介公司

全港有約3000間外傭中介公司，但只有約三分一中介持有由外傭所屬國家領事館發出的牌照（菲律賓及印尼），由於申請有關牌照資格甚具難度，因此持有「大牌」的中介在辦理文件、效率上會更為小心及快捷。另外，持有「大牌」的中介，姐姐CV上亦會多一點選擇，這是由於菲律賓、印尼訓練學校/代理公司，會優先將「第一手靚資料」交予給「大牌中介」，「艇仔中介」一般都只係「食水尾」，少一點外傭選擇。



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記者：許珞珩