【體能之巔】鋼鐵型男秋成勳訪港　百年裁縫店造西裝至愛叮叮遊港島

香港旅遊發展局（旅發局）邀請參與NETFLIX體能競技真人騷《體能之巔：百人大挑戰》（Physical 100）後人氣爆燈的韓國格鬥選手秋成勳訪港近100小時，尋優探品，感受港式男人的浪漫。



盡享獨港式吃喝玩樂

秋成勳早前來港出席「國際都會高爾夫球錦標賽」，之後更獲旅發局邀請，為其度身打造以都市型男為主題的一日輕旅行，體驗香港與別不同的旅遊景點。

他先出發去灣仔和昌飯店茗茶嘆中式點心，再坐「叮叮」到中環，然後到百年裁縫店老合興訂造西裝，接著在天台酒吧享受happy hour時光，晚上再移師天后打港式邊爐，行程豐富。

最喜歡搭電車



秋成勳透露於2016年曾與女兒來港商演工作，事隔7年再次訪港則有另一番風味，他說：「我與不少韓國人一樣，都十分掛念香港，掛念香港的美食和旅遊景點。」

他今趟旅程太太和女兒小愛有同行，秋成勳說：「她們去看巴塞爾藝術展等藝壇盛事，我則享受一下男人的浪漫me time時間，有特色美食，亦有迷人美景，作為一個遊客真的是大滿足。」

他指，此行大概留港100小時，如《Physical 100》一樣大挑戰：「因為要在100小時內探索香港，絕對是看不完、行不完、吃不完。」

眾多體驗中，他最喜歡搭特別豪華派對版電車：「一架百年交通工具在現代大城市中縱橫穿梭，可以盡情體驗新舊交融的獨有魅力，絕對是難忘的體驗。」

此外，他亦喜歡於北角的Cruise空中餐廳及酒吧邊享受happy hour時光：「邊飽覽360度維港景觀，欣賞到舉世知名的醉人夜景，實在不枉此行。」最後秋成勳再去天后一嘗港式打邊爐，以豐富的地道美食為他的100小時香港探索之旅劃上完美句號。

感受香港風情



秋成勳所去的景點商店都是香港獨有的風情，如位於中環老合興。

這是間橫跨4代的百年洋服店，兼營布料批發，提供全亞洲最多的布料選擇，店內便提供24K黃金金線、鑽石粉織製布等特製布料，供最奢華的客人選擇，國際知名客人包括已故巨星米高積遜和大衞寶兒、英女王伊利沙伯二世、英國前首相戴卓爾夫人、美國前總統克林頓、球星碧咸等，本地傳統富豪「大孖沙」如邵逸夫、鄭裕彤、胡應湘、香港恒生銀行創辦人之一何添也是捧場客。

和昌飯店前身是和昌大押（The Pawn），是一幢有百年歷史的4層廣州式唐樓，由當舖活化保育成餐飲時尚藝術的灣仔地標，是遊客不容錯過探索Old Hong Kong的景點。

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