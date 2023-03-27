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【燈火闌珊】首與張艾嘉合作蔡思韵成功偷師　Cecilia演喪親角色似自身經歷

娛樂 15:57 2023/03/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

蔡思韵（Cecilia）於《燈火闌珊》中演的角色跟自身經歷相處。（ 《燈火闌珊》劇照）

由電影《狂舞派3》、《哪一天我們會飛》陳心遙監製、曾憲寧首次執導的首部長片《燈火闌珊》，是一個關於霓虹燈和遺孀的香港故事，將於4月13日上映。

在片中，蔡思韵（Cecilia）飾演的彩虹是美香（張艾嘉飾）的女兒，二人在片中面對父親、丈夫鑣叔（任達華飾）的離世，表現各異，但Cecilia表示，彩虹這角色跟自己很相似。

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蔡思韵進入麻木狀態

彩虹這角色，在任達華飾演的父親鑣叔去世後，其自我保護機制讓她的情緒進入了麻木的狀態，一直無法哭泣，彷彿對父親的死全無感覺。

Cecilia在年幼時父親已離世，她回想自己小時候，其實都有同樣的表現，她道：「我細個嘅時候，爸爸過身我都係冇眼淚，我都疑惑，自己點解唔喊？唔錫爸爸？嗰陣我繼續同其他小朋友一齊玩，表現得好開心，直到幾個月後，發夢夢到爸爸，個情境係佢買生果返屋企，一個好平常嘅生活片段，但我醒咗之後，係咁喊。」

現在回想起來，Cecilia覺得這件事令她感到人的構造很不可思議，在面對巨大創傷時，會有意想不到的表現，她說：「你以為一定喊餐死，但其實可能會麻木、逃避、反應唔到、好驚唔知發生咩事，就好似我同彩虹咁。」

其實電影在舉行優先場期間，亦有觀眾表示自己與彩虹一樣哭不出來，但看過電影後，都感謝製作團隊拍出《燈火闌珊》這部電影，讓他可以有如找到出口，可以哭得出。

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（ 《燈火闌珊》海報）

首與張艾嘉合作

今次首度跟張姐合作，Cecilia都十分珍惜這次機會，二人在片場的互動很多，而對戲的過程，令Cecilia十分難忘，她說：「張姐雖然係一位前輩，但對待我哋新演員就好似對待一般專業演員嘅態度，我哋有意見，佢又唔會當我哋係細路，會一齊傾，完全感受到演員同演員之間嘅交流。」

難得可以朝夕相對，Cecilia也化身成小影迷，不忘向張姐請教過去製作的作品細節，Cecilia回憶道：「我好鍾意《心動》呢套戲，特別問佢片中嘅細節，想知佢同演員之間點樣互動，例如問佢：『你點導佢㗎？你教佢做還是佢自己諗到㗎？』佢俾我嘅答案，就好似知道一啲自己鍾意嘅戲嘅幕後花絮，興奮之餘，亦有種偷師嘅感覺。」

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璀璨夜色長留港人記憶

隨著電影即將上映，官方海報及預告片亦正式公開。

從海報中可見四位主演站在各式各樣霓虹燈前，監製陳心遙特別解釋設計概念，寫道：「我們團隊在全港各區拍下無數的霓虹招牌，不少招牌甚至在我們拍攝後一兩天就隨即被拆卸。海報設計師從我們拍攝的片段中抽取了最具代表性的香港霓虹燈，造成倒影，寓意每一個人心目中，都有一塊最美麗的霓虹。一如海報上的標語：『美好的，拆掉了；心中尚有霓虹，拆不掉。』曾經如此璀璨的夜色，會長留香港人的記憶裡。」

而預告片中，張艾嘉所說的一句對白：「幾十年歷史，話拆就拆。」簡單直接地呼應著海報的設計，並點出昔日的香港正逐漸消失的不變事實。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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