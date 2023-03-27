【雨傘虐兒】母涉以雨傘襲8歲孖仔　兒子稱猜「包剪揼」被打致頭破血流

▲ 九龍城裁判法院（資料圖片）

8歲孿生兄弟與母親前往食肆途中玩猜「包剪揼」，涉遭母親先後用雨傘擊中。涉案34歲家庭主婦否認2項對所看管兒童或少年人襲擊罪，今（27日）於九龍城裁判法院開審。兄長供稱頭部被傘骨尖角擊中，頭破血流。辯方則指，當時被告與兒子玩遊戲，無意傷害兒子，兄長否認及稱母親是故意的。

被告為34歲的家庭主婦，被控於2021年11月6日在黃大仙沙田坳道近小巴站18M線，分別故意襲擊8歲的X及Y，其方式相當可能導致2人受到不必要的苦楚。

承認事實指，被告是X及Y的生母，被告與前男友已分開。

兄長X供稱，案發當日與孿生弟及母親外出用餐，步行途中X與弟玩猜「包剪揼」，身後的母親突然用手撐的雨傘打向弟弟，再打向X。X在錄影會面中用手勢示範被傘打中右邊頭部，庭上補充當時被打一下，摸到有血從頭流下後哭起來，並告知母親「媽咪我好多血呀」，隨後被送院。

辯方盤問時指，被告舉起傘其實是與兒子玩遊戲，X否認，直指「唔係咁鍾意玩呢個遊戲，之前打好痛，唔想再玩」，並指「佢覺得係遊戲啦，我唔覺得係遊戲」。X亦不同意被告愛錫自己和弟弟，也不認為被告當時無心弄傷自己。

辯方另指出，X曾獲父親告知要向社工及警察說被母親打，才可跟父親住，X稱他是自己想到，「要講返事實俾警察聽先可以跟返爸爸」，但X承認不喜歡跟母親居住。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣