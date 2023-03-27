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【意大利腕錶】古天樂為PANERAI撐場　古仔鍾情Radiomir Otto Giorni復古腕錶

休閒消費 15:23 2023/03/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

作為香港影壇重要推手之一，古天樂舉手投足都甚有大師型格。（圖片品牌提供）

為了向錶迷突破Radiomir系列腕錶的最新形象，意大利高級鐘錶品牌PANERAI特地邀請影帝古天樂合作拍攝一齣宣傳短片。於短片中，古天樂戴上全新Radiomir Otto Giorni腕錶 （PAM01348），手拿握古董攝影機，而官方釋出的多張宣傳照片，則手拿書本，若有所思,穿梭於歷史文化建築，把時間與電影的微妙關係聯繫起來。

值得一提，自2017年，PANERAI才打破傳統邀請霍建華擔任第一位代言人，2021年請來迪麗熱巴任代首位女性品牌代言人，首次邀請香港華人影星合作，何見古天樂在品牌心目中的地位呢﹗

今年PANERAI在錶壇年度盛事Watches and Wonders（鐘錶與奇蹟）錶展中，一口氣發布6款全新Radiomir系列腕錶，其中Radiomir Otto Giorni系列腕錶共有2款。

認真的古天樂配上最新Radiomir Otto Giorni腕錶，秒殺一眾古迷和錶迷吧。（圖片品牌提供）

錶徑45毫米，備有兩款分別為藍色粒紋錶面（PAM01348）及深啡色粒紋錶面（PAM01347）的設計,兩者的錶面顏色均由中央位置向邊緣漸變深色，營造帶有懷舊味道的紋理質感。每一枚Radiomir Otto Giorni eSteel錶殼經人手打磨修飾，復古味道濃厚。搭載自家製P.5000手動上鏈機械機芯,錶面3時位置印上8 giorni brevettato字樣，代表8天動力儲存，向1956年的Panerai 錶款致敬﹗

產品查詢:8200 3033

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記者：黃鑑江

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