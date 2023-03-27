【十優港姐】麥明詩騷胸開衩上腰展美腿　頻派福利勁省鏡【多圖】

▲ 好吸睛！

「十優港姐」麥明詩雖然淡出幕前，轉行至法律界擔任商業管理顧問，不過她時常在社交網分享靚相，頻頻派福利，令網民眼睛吃「冰淇淋」！

繼月初她晒出穿上橙色大Deep V 的上衣，加上中間縷空的設計，大晒深長事業線，盡顯零贅肉，弗爆冇腩的美好身材後，震撼網民眼球後，日前又再分享美照，令網民紛紛讚好。

【十優港姐】麥明詩中空騷胸超火辣 淡出幕前依然狀態大勇【多圖】

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大晒美照

日前她穿上簡單吊帶裙上陣，盡騷事業線，而且開衩上腰展現美腿，加上甜美笑容，認真煞食，不少網民大讚她非常索，更指不愧是港姐冠軍。

雖然麥明詩已經轉行，但很多網民認為她較以往更省鏡，而且甫出更多性感相，絕對是美貌與智慧並重。

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保持美好身段

麥明詩有如此美好身段，皆因她不時做運動，見Louisa不時游水﹑行山等運動，她又指自己一星期就會游水三次。隔天會在家中做6至10分鐘body weight workout，Louisa指6至10分鐘很快就過去，一定要堅持。

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