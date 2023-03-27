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【甜品致鬱】食甜品感開心是錯覺　營養師：長期進食增抑鬱風險35%

保健美顏 17:39 2023/03/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

食甜品感開心是錯覺！營養師：長期進食增抑鬱風險35%。

難過時食甜品提振心情，原來只是錯覺！有營養師指出，甜品只能帶來短暫快樂；而長期進食不僅不會更開心，反會增加抑鬱風險達35%。

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童學園
【童學園】從不補習包尾追上全級第一　學霸李昭南分享5個步驟高效溫書法

台灣營養師蔡欣蓁在Instagram專頁發文指出，不少人在工作不順或遇生活挫折時，吃蛋糕或喝一杯手搖飲料，就會感到心情變好，更甚者會吃雙倍。因糖份刺激胰島素分泌，促使血液中的色胺酸進入腦部，轉變為能讓人感到快樂的「血清素」。但蔡欣蓁續指，這種快樂只是「暫時」。若反覆吃糖，長期有過多胰島素分泌，會形成胰島素阻抗，身體便會發出警訊，如脂肪堆積、情緒不穩，人反而更容易失落，造成惡性循環。

蔡欣蓁又引述研究表示，吃太多糖會增加憂鬱風險，尤其若每日攝取較多額外添加糖達89.2克的人，會比攝取較少糖約29.3克者，抑鬱風險增35%。但相反，研究顯示若攝取較多高品質碳水化合物，例如未精製穀類、膳食纖維，對於憂鬱風險則有下降趨勢。

不過，適量進食甜品也無害。蔡欣蓁建議，以每日攝取熱量2000kcal計算，額外添加糖攝取應不超過每日熱量攝取的10%，即200kcal、少於50克、一杯全糖珍奶的4/5杯。

同場加映：低糖蛋糕推薦

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責任編輯：羅嘉欣

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