【甜品致鬱】食甜品感開心是錯覺　營養師：長期進食增抑鬱風險35%

▲ 食甜品感開心是錯覺！營養師：長期進食增抑鬱風險35%。

難過時食甜品提振心情，原來只是錯覺！有營養師指出，甜品只能帶來短暫快樂；而長期進食不僅不會更開心，反會增加抑鬱風險達35%。

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台灣營養師蔡欣蓁在Instagram專頁發文指出，不少人在工作不順或遇生活挫折時，吃蛋糕或喝一杯手搖飲料，就會感到心情變好，更甚者會吃雙倍。因糖份刺激胰島素分泌，促使血液中的色胺酸進入腦部，轉變為能讓人感到快樂的「血清素」。但蔡欣蓁續指，這種快樂只是「暫時」。若反覆吃糖，長期有過多胰島素分泌，會形成胰島素阻抗，身體便會發出警訊，如脂肪堆積、情緒不穩，人反而更容易失落，造成惡性循環。

蔡欣蓁又引述研究表示，吃太多糖會增加憂鬱風險，尤其若每日攝取較多額外添加糖達89.2克的人，會比攝取較少糖約29.3克者，抑鬱風險增35%。但相反，研究顯示若攝取較多高品質碳水化合物，例如未精製穀類、膳食纖維，對於憂鬱風險則有下降趨勢。

不過，適量進食甜品也無害。蔡欣蓁建議，以每日攝取熱量2000kcal計算，額外添加糖攝取應不超過每日熱量攝取的10%，即200kcal、少於50克、一杯全糖珍奶的4/5杯。

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責任編輯：羅嘉欣