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【超市大搜查】打工仔恩物懶人早餐之選　營養師推介12款較低卡叮叮點心

食用安全 16:38 2023/03/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

營養師Amy Tsang推介12款較低卡叮叮點心。

即食叮叮點心好味又方便，是不少人的早餐和宵夜之選。營養師Amy Tsang近日推介了12款較低卡的叮叮點心，並列出每款的熱量、碳水化合物、脂肪及蛋白質含量。

最新影片：

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12款較低卡叮叮點心推介

Amy於Instagram專頁發文，推介了12款較低卡、較低脂的叮叮點心，每包脂肪相約1至3茶匙油，熱量由160卡至309卡不等，可作為早餐的選擇。點擊下圖看各款點心的營養資料：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

不過Amy提醒，叮叮點心作為急凍食品，鈉含量比較高，而本身的蛋白質含量較少，建議一星期最多進食1至2次，其餘餐數盡量吃得清淡，補充蛋白質。

以上內容獲授權轉載，原文刊於Instagram「amytsang_nutritionist」。

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責任編輯：沈佩珊

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