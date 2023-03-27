【小學插班】17間直私小學招收插班生　部分熱門學校4月截止申請

▲ 17間熱門直資私小招收插班生。

近年本港移民潮持續，因此不少熱門直資私立小學紛紛招收插班生，當中包括多間傳統名校，部分學校於3月起接受申請，並於4至5月截止報名，家長可以把握機會，為子女投考心儀學校。

本港直資學校由校董會自行管理，可收取學費，而且不少直資小學都是一條龍學校，包括深受家長歡迎的聖保羅男女中學附屬小學、聖瑪加利男女英文中小學、拔萃男書院附屬小學等，他們的小六學生可以選擇直接升讀其結龍中學，毋須擔心升中派位。

而私立小學由辦學團體自資經營，由校董會自行管理，大部分私立小學都有其聯繫、直屬或一條龍中學，同樣可以減少升中派位的不確定因素。

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TOPick翻查全港直資及私立小學網頁資料，最少有17間學校現正或將會展開招收插班生的程序，雖然部分學校寫明全年招收插班生，但亦有多間名校將於4至5月截止申請，因此家長要留意日期及遞交方法，避免錯失報名機會。

大多學校都設有筆試及面試，筆試主要應考中英數3科，通過筆試才獲面試機會。以下為12間直資小學插班生報名詳情：

直資小學

聖保羅男女中學附屬小學

插班年級：小三至小五

申請方法：網上申請

申請日期：4月24日至5月5日

筆試日期：7月8日

面試日期：7月13日至14日

申請詳情：按此連結

王錦輝中小學

插班年級：二至六年級

報名日期：3月31日至5月5日

報名方式：網上申請

筆試日期：5月20日

面試日期：6月中旬

詳情：按此連結

聖瑪加利男女英文中小學

插班年級：小一至小六

報名日期：全年接受申請

報名方式：親自遞交（申請表連結）

筆試日期：個別通知

面試日期：個別通知

詳情：按此連結

優才(楊殷有娣)書院

插班年級：小一至小六

報名日期：全年接受申請

報名方式：網上申請或親身遞交（申請表連結）

筆試日期：個別通知

面試日期：個別通知

詳情：按此連結

港大同學會小學

插班年級：小二至小五

報名日期：4月24日至4月28日

報名方式：網上申請

筆試日期：6月2日

面試日期：6月19日或20日

詳情：按此連結

聖保羅書院小學

插班年級：小二至小五

報名日期：每年6月及11月

報名方式：郵寄（申請表連結）

筆試日期：個別通知

面試日期：個別通知

詳情：按此連結

漢華中學(小學部)

插班年級：小二至小五

報名日期：3月1日至6月8日

報名方式：郵寄或親身遞交（申請表連結）

筆試日期：6月10日

面試日期：6月13至14日

詳情：按此連結

私立小學

保良局蔡繼有學校

插班年級：二年級至五年級

報名日期：3月27日至4月11日

報名方式：網上申請

筆試日期：4月15日

面試日期：個別通知

詳情：按此連結

聖士提反書院附屬小學

插班年級：小二至小六

報名日期：4月公布

報名方式：尚未公布

筆試日期：尚未公布

面試日期：尚未公布

詳情：按此連結

啟基學校

插班年級：小一至小六

報名日期：全年接受申請

報名方式：親自遞交 （申請表連結）

筆試日期：個別通知

面試日期：個別通知

詳情：按此連結

新會商會港青基信學校

插班年級：小二至小六

報名日期：全年接受申請

報名方式：網上申請

筆試日期：個別通知

面試日期：個別通知

詳情：按此連結

保良局建造商會學校

插班年級：小一至小六

報名日期：全年接受申請

報名方式：網上申請

筆試日期：個別通知

面試日期：個別通知

詳情：按此連結

民生書院小學

插班年級：小一至小五

報名日期：5月2日至5月22日

報名方式：網上申請

筆試日期：6月3日

面試日期：不設面試

詳情：按此連結

聖方濟各英文小學

插班年級：小二至小五

報名日期：現正接受申請

報名方式：親自遞交或郵寄（申請表連結）

筆試日期：不設筆試

面試日期：個別通知

詳情：按此連結

蘇浙小學

插班年級：小二至小五

報名日期：現正接受申請

報名方式：親自遞交（申請表連結）

筆試日期：沒有提及

面試日期：沒有提及

詳情：按此連結

聖若瑟英文小學

插班年級：小一至小六

報名日期：現正接受申請

報名方式：電郵（申請表連結）

筆試日期：沒有提及

面試日期：沒有提及

詳情：按此連結

聖類斯中學(小學部)

插班年級：小二至小五

報名日期：現正接受申請

報名方式：親自遞交

筆試日期：不設筆試

面試日期：個別通知

詳情：按此連結

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責任編輯：林愛娜