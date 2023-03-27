【荷蘭Pop Guide】胡敏芝荷蘭體驗性工作者生活　Karen感難受：好需要勇氣

因主持《橙迷狂熱》及《荷蘭好玩》而為香港人熟悉的荷蘭土生土長華人張震宇CJ，最近帶領兩名J2ers胡敏芝（Karen）及吳兆麟（Alan）拍全新綜藝節目《荷蘭Pop Guide》，節目將於今晚（3月27日）起播出。

在《荷蘭Pop Guide》，CJ、Karen及Alan先後體驗以環保作主打的咖啡義工、直立板義工隊，及野外荷蘭式蝸居，還到擁有悠久歷史的荷蘭傳統節慶體驗當地人熱愛的芝士運送戰。

▲ （左起）吳兆麟、胡敏芝、張震宇。

Karen慘變落湯雞

3人體驗「直立板義工隊」、邊划艇邊執垃圾期間發生小插曲，Karen的艇仔因受到Alan撞擊，以致Karen整個人掉了下水慘變落湯雞，Karen除了全程嗌到拆天，更將恨意發洩在Alan身上，到底二人最終點收科？

飲食方面，3人走訪榮獲2022年荷蘭最佳芝士專門店殊榮店舖、親嚐「Young Cheese」及「Old Cheese」的分別，並向店主請教保存芝士的最佳方法，芝士迷絕對不容錯過。

▲ 3人嚐「Young Cheese」及「Old Cheese」的分別。

另外，他們還到味道超乎想像的素食店，及在CJ帶領下試飲象徵著荷蘭人勇氣的氈酒。

雖然只是簡單的試酒活動，但Karen繼續成功搶鏡，事緣平時甚少喝酒的她，只是輕嚐氈酒已極速變臉，大賣可愛表情包，十分盞鬼。

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體驗荷蘭的「紅燈櫥窗」

首兩集最特別行程，絕對是Karen親身落場體驗荷蘭的「紅燈櫥窗」。穿著吊帶背心、身穿短褲的Karen難得在鏡頭前展示性感，塗上鮮紅色口紅坐在櫥窗前體驗當地紅燈區性工作者生活。

鼓起極大勇氣才能揭開櫥窗窗䈴的Karen，雖然只是坐了一會，但面對途人眼光的洗禮，Karen坦言難受。

她事後更一臉嚴肅受訪直認難過：「我入到間房，望住塊鏡，我諗佢哋心情都係一化咗妝就要入咗做嘢嘅模式，我覺得有啲沉重。我本身係帶住輕鬆嘅心情去體驗，因為呢啲體驗唔係咁易有，但一入到嚟因為覺得太真實，所以我認為唔係一件可以笑嘅事。」

Karen直指，整個體驗過程十分緊張：「做呢個行業係好需要勇氣，要唔介意畀人望。」

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有選客權利

CJ事後補充指，雖然一有客人敲門性工作者便要開工，但她們不但有選擇客人的權利，還有工作人員及救命鐘保障她們安全，而工作間設備亦相當齊全，除性用品，還有不少衛生防護措施，完全感受到當地人對性工作者的尊重。

他續指，一般情況下，紅燈區不可進行拍攝或影相，製作組經過重重難關才成功申請是次拍攝。3人拍攝當日還吸引當地傳媒採訪，Karen更因而登上荷蘭報章。

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