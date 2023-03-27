【ROLEX】勞力士2023年9大系列　全攻Daytona 60周年【內附多圖】

▲ Cosmograph Daytona 為紀念Daytona誕生60週年，勞力士重新演繹這款經典腕錶。

年度錶壇盛事Watches and Wonders（鐘錶與奇蹟）錶展今日正式開鑼，勞力士一口氣推出9款新作，其中錶迷大跌眼鏡，就係最熱賣的水鬼王Submariner（今年70周年）都要讓路，俾晒光環給今年誕生60周年的Daytona！

▲ 全新4131型機芯Cosmograph Daytona。（圖片品牌提供）

Daytona用全新4131型機芯

為紀念Daytona誕生60週年，勞力士重新演繹這款經典腕錶。錶殼和錶面經過重新設計，並作部分細節改良，搭載融匯勞力士的數項重大突破創新的全新4131型機芯，夾板飾有勞力士日內瓦波紋。

▲ 7140型機芯 Perpetual 1908腕錶。（圖片品牌提供）

7140型機芯Perpetual 1908

Perpetual 1908延續勞力士經典優雅設計，腕錶採用線條優雅的纖薄錶殼，外圈結合圓拱形設計與精細三角坑紋，搭配透明錶殼底蓋。新款7140型機芯融合別緻新穎的設計元素，夾板同樣飾有勞力士日內瓦波紋。

▲ Yacht-Master 42腕錶。（圖片品牌提供）

Yacht-Master首玩RLX鈦金屬

經典航海腕錶Yacht-Master 42，首次採用強韌的超輕合金──RLX鈦金屬，搭配同材質的蠔式錶帶。配以高科技磨砂結合精妙的磨光處理。

▲ 白金黃金款Sky-Dweller腕錶。（圖片品牌提供）

白金黃金款Sky-Dweller

Sky-Dweller新作以18K白色黃金款搭配Oysterflex錶帶登場，錶面引入2款新色：白色黃金鋼款搭配薄荷綠色錶面，18K永恒玫瑰金款則配以全新藍綠色錶面。同時，Sky-Dweller搭載經改良的新款9002型機芯。

▲ GMT-Master II腕錶。（圖片品牌提供）

兩款新GMT-Master II

近年力推的GMT-Master II今年亦有兩款新作，一款以18K黃金鑄造，另一款為黃金鋼款。兩款腕錶的外圈均配備灰黑雙色Cerachrom陶質字圈。新錶款搭配專屬紀念型錶帶，錶面上的「GMT-Master II」（格林威治型II）錶名塗飾黃色粉末。

▲ 黑漆面Explorer 40腕錶。（圖片品牌提供）

黑漆面Explorer 40

勞力士Explorer系列推出40毫米新作，此錶以蠔式鋼製成，直徑40毫米。Explorer 40延續了1953年原版腕錶的風格，黑色漆面錶面飾以3、6、9三個數字，搭配專業腕錶指針。

▲ Oyster Perpetual新色錶面腕錶。（圖片品牌提供）

Oyster Perpetual全新繽fun錶面

Oyster Perpetual 31、36及41新增全新錶面選擇，錶面大玩圖案由大小不一的彩色氣泡組成，有糖果粉紅色、綠松石藍色、黃色、珊瑚紅色及綠色，並飾以黑色外圈，重現2020年款漆面錶面的靈動與活力。

▲ Oyster Perpetual Day-Date 36腕錶。（圖片品牌提供）

綠砂金石Day-Date

新款Oyster Perpetual Day-Date 36的錶面以裝飾寶石鍛造，絢麗色調令人不禁聯想起地中海沿岸的旖旎風情。第一款為18K永恒玫瑰金，錶面採用綠色砂金石。第二款為18K黃金，錶面為紅玉髓。第三款則是18K白色黃金，搭配綠松石錶面。

▲ Oyster Perpetual Day-Date 36拼圖圖案腕錶。（圖片品牌提供）

Day-Date 36大玩內填琺瑯

分別以18K黃金、18K白色黃金或18K永恒玫瑰金鑄造。12點鐘位置的視窗顯示鼓舞人心的英文主題詞彙，3點鐘位置的視窗則顯示專屬表情符號。錶面以內填琺瑯工藝打造，圖案靈感源自拼圖，10顆方形藍寶石鐘點標記輝映六種不同色調。

記者：黃鑑江