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【MIZU】AGA休息半年再出新歌　日本零下天氣冒寒拍MV

娛樂 16:00 2023/03/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

AGA日本拍新歌MV。

專注生活的AGA江海迦，半年後終於帶着滿滿靈感回來，隨後立即投入工作，馬不停蹄遠赴日本拍攝《MIZU》MV。每日二十多小時日以繼夜的拍攝，大部分時間都在零度與負二度的寒冷天氣下進行，完成拍攝後，AGA也禁不住笑說：「下次必須強烈要求導演要在夏天拍攝MV！」

《MIZU》MV故事便從繁忙的渋谷十字路口展開，歌姬身份的AGA，與演繹她粉絲的男主角相遇，這是一個講述星星與凡人相遇的故事。

AGA穿上香港著名時裝設計師Kev Yiu的作品，穿上用了超過100,000顆水晶點綴，營造出閃亮幻彩迷幻電子圖案的貼身長裙，於日本過百年歷史的傳統歌舞伎舞台上表演 ，散發歌姬魅力，意態迷人。另一個場境是透出水影的古老日式和室，AGA穿上另一套Kev Yiu特別為她度身訂造的日式和服斗篷， 配搭仙鶴刺繡連衣褲翩翩起舞，突破自我。

《MIZU》MV男主角飾演AGA的粉絲， 在街頭看到《AGA Gaia Live》演唱會海報，又在家中看著她《So Called Love Song》專輯，幻想自己化身AGA在起舞，渴望成為像她一樣於舞台上閃亮的星星；誰不知在舞台上發光發亮的歌姬AGA 卻渴望變回平凡人，在於夜闌人靜的新宿街頭無拘無束地跳舞，自由自在地活著。

撰文 : TOPick柴犬出動

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