【旅遊業】大批入境團聚集議員憂影響居民生活　楊潤雄指正與業界商討

▲ 楊潤雄出席立法會經濟發展事務委員會會議。（立法會直播截圖）

相隔3年，大批旅行團再現香港社區，有立法會議員關注相關情況為旅客帶來劣質的體驗，亦對當區居民造成影響。當局回覆稱，正積極與業界商討對策。

昔日土瓜灣、紅磡一帶是廉價團出沒熱點，現時再湧現大量內地團，甚至排長龍等待進入餐廳用膳，有團友稱到酒樓吃的午餐，價值40元。 九龍中議員楊永杰今日（27日）出席立法會經濟發展事務委員會會議批評，每名團友吃的一餐標價是40元，連茶餐廳都吃不了，還要限時15分鐘，強調這不單對旅客不是一個好的體驗，對居民亦不好，他已接獲數個屋苑的投訴，斥旅行團堵塞大廈的入口。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄回覆指，十分重視有關問題，強調當局會盡力解決，「旅行團去的商戶或餐飲是有一些限制，會否鼓勵辦多些團，或時間上如何安排，或去其他地方找尋多些（餐飲）提供者，可以令（旅行團）分散些？這方面我們也會盡力去做。業界在處理上都有些實際上做起來的考量，最重要大家目標一致，為旅客提供好的服務，同時減少對居民的影響。」

2023/24年度《財政預算案》提出，為旅遊業界設立的百分百擔保貸款計劃，當局決定下月向財委會申請撥款。根據政府提交予立法會文件，僱員總數10人或以下的持牌旅行代理商，貸款額上限是100萬元；僱員總數11至49人則為250萬元；50人以上的，可以借最多500萬元。

至於旅遊巴士營辦商的貸款上限，則為每輛巴士貸款10萬元。 還款期最長10年，可選擇最長一年還息不還本。政府提供不多於23億元承擔額，預計最高開支逾7.8億元。計劃由按證保險公司負責管理、審批申請。

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記者：陳麗娜