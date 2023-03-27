  • 18°C
香港時間 : 2023327日 (週一) 17:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【播錯國歌】楊潤雄料下午收到港協報告　強調不希望懲處影響到運動員出賽

政治 16:08 2023/03/27

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

楊潤雄強調，不希望任何跟進的工作或懲處，會影響到運動員的培訓和出賽。（資料圖片）

港協暨奧委會今日將就世界冰球錦標賽播錯國歌事件，向政府提交詳細報告。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日上午表示，預計下午會收到相關報告，強調不希望任何跟進的工作或懲處，會影響到運動員的培訓和出賽。

楊潤雄今日上午出席立法會會議後會見傳媒指，還未收到報告，但知道港協暨奧委會的打算是預備今日交，待港協下午交來時當局會查看。

被問到有什麼懲處是可行，以及會否考慮停賽？楊潤雄認為，在這件事中，「所有運動員其實都有盡責，聽到播放錯誤的歌曲時，有立即採取行動，運動員一直以來是全心全力準備和培訓」。他強調，不希望任何跟進的工作，或懲處會影響到運動員的培訓和出賽，這亦是其中一個會考慮的原則。

他指，在任何處理中，要看整件事的事實以及港協暨奧委會最後做完一個很詳細的調查後，如事件原因是什麼，為什麼會引致這件事發生，冰協有否做齊應要做的事。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【眾樂樂】潑水嘉年華4月9日九龍城復辦 免費睇泰拳賽、歎泰式按摩
17:26 2023/03/25
【眾樂樂】潑水嘉年華4月9日九龍城復辦 免費睇泰拳賽、歎泰式按摩
【財爺網誌】陳茂波︰有家族辦公室已決定落戶香港　將有利本港發展為全球藝術品的拍賣和交易中心
15:53 2023/03/26
【財爺網誌】陳茂波︰有家族辦公室已決定落戶香港　將有利本港發展為全球藝術品的拍賣和交易中心
【將軍澳遊行】發展局回應︰尊重市民表達意見的權利　會研究盡量採用削坡方式以減少填海面積
16:19 2023/03/26
【將軍澳遊行】發展局回應︰尊重市民表達意見的權利　會研究盡量採用削坡方式以減少填海面積

你可能感興趣

【眾樂樂】潑水嘉年華4月9日九龍城復辦 免費睇泰拳賽、歎泰式按摩
17:26 2023/03/25
【眾樂樂】潑水嘉年華4月9日九龍城復辦 免費睇泰拳賽、歎泰式按摩
【財爺網誌】陳茂波︰有家族辦公室已決定落戶香港　將有利本港發展為全球藝術品的拍賣和交易中心
15:53 2023/03/26
【財爺網誌】陳茂波︰有家族辦公室已決定落戶香港　將有利本港發展為全球藝術品的拍賣和交易中心
【將軍澳遊行】發展局回應︰尊重市民表達意見的權利　會研究盡量採用削坡方式以減少填海面積
16:19 2023/03/26
【將軍澳遊行】發展局回應︰尊重市民表達意見的權利　會研究盡量採用削坡方式以減少填海面積
政治 文化體育及旅遊局 奧委會 運動 楊潤雄 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【KO脂肪肝】6旬婦患脂肪肝少吃1種食物　勁減10公斤症狀全消失
13:15 2023/03/26
【KO脂肪肝】6旬婦患脂肪肝少吃1種食物　勁減10公斤症狀全消失
【理想老婆】男人首選最想娶的女人職業　第二名空姐第一名被讚收入高有氣質
14:29 2023/03/26
【理想老婆】男人首選最想娶的女人職業　第二名空姐第一名被讚收入高有氣質
【搵鬼做情人】王敏德親揭抗拒王麗嘉貼性感照原因　馬詩慧笑指丈夫傳統又麻煩【多圖】
16:34 2023/03/26
【搵鬼做情人】王敏德親揭抗拒王麗嘉貼性感照原因　馬詩慧笑指丈夫傳統又麻煩【多圖】