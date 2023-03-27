【播錯國歌】楊潤雄料下午收到港協報告　強調不希望懲處影響到運動員出賽

▲ 楊潤雄強調，不希望任何跟進的工作或懲處，會影響到運動員的培訓和出賽。（資料圖片）

港協暨奧委會今日將就世界冰球錦標賽播錯國歌事件，向政府提交詳細報告。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日上午表示，預計下午會收到相關報告，強調不希望任何跟進的工作或懲處，會影響到運動員的培訓和出賽。

楊潤雄今日上午出席立法會會議後會見傳媒指，還未收到報告，但知道港協暨奧委會的打算是預備今日交，待港協下午交來時當局會查看。

被問到有什麼懲處是可行，以及會否考慮停賽？楊潤雄認為，在這件事中，「所有運動員其實都有盡責，聽到播放錯誤的歌曲時，有立即採取行動，運動員一直以來是全心全力準備和培訓」。他強調，不希望任何跟進的工作，或懲處會影響到運動員的培訓和出賽，這亦是其中一個會考慮的原則。

他指，在任何處理中，要看整件事的事實以及港協暨奧委會最後做完一個很詳細的調查後，如事件原因是什麼，為什麼會引致這件事發生，冰協有否做齊應要做的事。

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責任編輯：區綽彥