【殺害胞弟】涉36刀插死胞弟　65歲兄長謀殺罪脫誤殺罪成周四判刑

▲ 高等法院。（資料圖片）

66歲酒樓雜工於2019年，與弟疑因同住單位電源等問題起爭執及打鬥，兄涉以刀插死弟，法醫發現死者身上至少有36處刀傷，5處致命刀傷分布於頸及胸口等位置。兄長早前於高等法院否認謀殺罪，陪審團今（27日）退庭商議約4小時後，一致裁定謀殺罪不成立，基於受挑釁而誤殺罪名成立，法官將判刑押後至本周四（30日）處理。

被告卜水強，現年66歲，報稱酒樓雜工。被告否認1項謀殺罪，控罪指，被告於2019年9月25日在香港謀殺卜偉根（60歲）。

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被告開審前承認因受挑釁而誤殺罪成，惟不為控方接納。控方早前於開案詞指，被告夫婦、母親及死者同住於旺角快富街一單位。近年兩兄弟經常為分擔單位電費等開支爭議，案發前一天，死者將1,414元電費單放於客廳，被告留下720元在同一位置。案發日，被告妻子發現死者仍未取走款項，被告稱稍後會與死者傾談。

案發晚上，被告與妻子晚膳後回家，母親表示單位沒有電，被告認為是死者關掉供電掣，遂與死者理論，雙方就支付電費等開支起爭執，被告聲言報警。控方指兩人爭執間互相拳毆，之後進入死者所住房間後關門，被告的妻子及母親聽到打鬥聲後報警。

被告約於3分鐘後持染血生果刀步出房間﹐死者則倒臥於血泊中。被告向妻子表示死者以刀插他，他遂還手。

法醫檢驗後發現死者身上最少有36處刀傷，其中5處致命刀傷分佈於左頸1處、左胸口及後上背各2處位置。



被告自辯稱死者曾用粗言罵他，「你有乜咁巴閉，你個跛仔」，被告聽後感到「好激氣」。被告稱當時感到嬲怒，母親因沒有電而不能洗澡，「本身佢搞到阿媽咁，我個心已經好唔舒服」。

被告指遭死者向他揮拳打了兩下後跌在地上，被告稱與死者繼續駡戰，死者稱「我攞刀斬死你」，並伸手入房取刀，被告亦退一步從自己房間的雜物架取了一把刀。

被告續指死者衝向他斬下來，他以左手擋，並於死者腹部插了一刀。被告形容「大家亂打亂插亂拮，打到亂晒籠」。被告指死者在房間曾攬住他，他約於死者腹部位置再插一刀，並沒有意圖殺害死者。被告曾於庭上痛哭稱「當時唔想佢死」，並稱得悉死者去世後感到後悔。

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記者：林育慧