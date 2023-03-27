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【令人心痛】媽媽用iPhone定位追蹤22歲仔 驚見兒子「臉朝下」陳屍水溝崩潰

親子 16:29 2023/03/27

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英國一名母親，見22歲兒子喬許Josh Ashworth整晚都沒有回家下落不明，便使用iPhone追蹤對方位置，意外目睹對方以臉朝下姿勢，陳屍在一條水溝中，她其後發現兒子是被人開車撞死，警方目前已逮捕肇事逃逸司機。

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綜合外媒報道，事發於去年4月22日晚上，22歲男子Josh當時沿著公路步行回家，被22歲司機Cole Tresidder開車撞到，人便從此失蹤。媽媽Rachael因擔憂兒子安危，使用手機定位App追蹤，發現兒子在A52公路附近，親友們沿路一路尋找，結果在一條水溝中找到Josh遺體。

警方調查發現，男司機Cole Tresidder當時以每小時超過96公里的速度行駛，還在他身上找到毒品。

該宗案件近日開庭，媽媽Rachael心痛憶述，她當時發現兒子遺體的情景，「怎麼可以有人把他就這樣丟在路邊？我兒子本來有機會活下來的」。驗屍報告顯示，Josh死於頭部嚴重骨折，Cole Tresidder因魯莽駕駛與肇事逃逸等罪被判入獄86個月，並被禁止駕駛77個月。

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責任編輯：王明芳

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