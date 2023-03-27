【旅遊業復甦】疑似內地團淺水灣公廁外吃杯麵　網民稱「兩餸飯已係VIP團」

▲ 社交平台貼文，近日有疑似內地團在淺水灣公廁外吃杯麵，引起熱議。（Facebook「香港茶餐廳及美食關注組」）

訪港內地團開始復甦，近日土瓜灣一帶再現內地團中午到區內酒樓午膳，出現迫爆行人路等問題，令人再度關注內地團質量問題。除了出現吃「兩餸飯」、「40元團餐」，昨日有facebook專頁貼文，有疑似內地團友在淺水灣一個公廁外集體吃杯麵，引起熱議。有網民稱一、二百元團費的平價團，只能窮遊香港，更有網民笑稱「那裡免費供應熱水？」。不過亦有網民直言，這類低質素內地團，影響旅客對本港旅遊業的形象，直言「攪成咁，真係邊個仲會想去香港呢？」

Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」昨貼文，有疑似內地團友在淺水灣公廁外吃杯麵，「兩餸飯團餐都無得食，一人一個杯麵企係淺水灣公廁條街到食就夠哂飽肚。」不少網民加入討論，直言「原來兩餸飯已經係VIP團」，亦有網民指「1，2百元一天香港遊，包食，包車費係咁上下！」不過有網民質疑，「那裡免費供應熱水？」另有醒目網民回應，「公廁對面有7仔，買杯麵可以用熱水機，唔使自己煲水。」

▲ 社交平台貼文，近日有疑似內地團在淺水灣公廁外吃杯麵，引起熱議。（Facebook「香港茶餐廳及美食關注組」）

不過都有網民擔心，事件有損香港旅遊形象，反諷「又係說好香港故事」。不過有網民亦指，平時周末都有不少外傭在街上聚集，食飯同唱歌跳舞，甚至在街上睡覺，「呢啲（外傭）情況都出現左好耐，無人整治？無人去理？點講這種情況都難睇過街頭食杯麵。」亦有網民指，問題出在內地組團社，「你問內地啦，關香港團乜事？佢地係內地旅行團嚟喎。」

▲ 社交平台貼文，近日有疑似內地團在淺水灣公廁外吃杯麵，引起熱議。（Facebook「香港茶餐廳及美食關注組」）

今早立法會亦討論到內地團影響當區居民問題。九龍中議員楊永杰說：「他們吃的一餐餐標是四十元，連茶餐廳都吃不了，還要十五分鐘吃一輪，這些旅遊體驗對旅客而言是否夠好？堵塞（居民）門口，數個屋苑已向我投訴。」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄說，內地團在行程上會有一些限制，會同業界商討，鼓勵在用餐時間上的安排，及在安排餐廳上較分散地區，「業界在處理上都有些實際上做起來的考量，最重要大家目標一致，為旅客提供好的服務，同時減少對居民的影響。」

香港入境團旅行社協會創會會長、旅遊業監管局成員謝淦廷今早在電台節目表示，開關後有大量旅客來港，難免出現問題。他建議設立「旅遊警察」，在旅客集中的地點，協助疏導交通及人流，以維持秩序。

旅監局及副旅遊事務專員前日與接待內地入境旅行團的業界主要負責人會面，商討加強管理內地入境旅行團活動的可行方案。對於部分行程安排對居民造成生活上的不便，業界代表承諾會配合改善，包括尋找其他合適的餐飲處所或行程路線分流旅客、與接待的餐飲處所商討改善預訂及協調旅遊巴接載旅客時間等，以盡力減低行程對個別社區的影響。

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責任編輯：吳雋妍