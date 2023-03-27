【身世之謎】27歲女與兩姊不似樣自嘲非親生　想驗DNA被母阻止求隱瞞真相

▲ 一名27歲女子與兩姊不似樣，想驗DNA卻被母阻止。（iStock圖片，非當事人）

「我覺得自己不是親生的！」原本只是一句戲言竟然成真。外國一名女網民在網上討論區分享，她從小就覺得自己與兩名姊姊不似樣，經常自嘲非親生，爸爸也笑說想驗DNA。媽媽迫於無奈私下跟她說出真相，請求她不要驗DNA，並保守秘密。

爸爸不是生父

該名27歲女網民近日在外國討論區「Reddit」，以「發現爸爸不是我的親生父親」為題發文，表示她在約10年前研究過家族史，她有一半俄羅斯血統，這意味著她的父母其中一位應是俄羅斯人，可是媽媽是愛爾蘭和英國混血兒，而爸爸則是法國人。一家人不久前再討論起這個話題，爸爸亦感到很好奇，想驗DNA看看。

事隔幾天後，媽媽哭著致電給她，告訴她一個事實「爸爸不是我的親生父親」。媽媽請她不要告訴爸爸，因為已這麼多年了，不想傷害他。媽媽沒告訴她原因，只希望她想出一個藉口，這樣她和爸爸就不必驗DNA了。她當時不知道該怎麼辦︰

我一直懷疑自己不是爸爸的孩子，我長得不像我的兩個姊姊，也不像爸爸……

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原來在她很小的時候，媽媽曾經有外遇，家人都知道甚至連爸爸也知情，二人後來和好如初，之後的20多年來亦過得很開心。事主雖然覺得爸爸有知情權，但他即將要慶祝70歲生日，害怕這個真相恐毀了他的餘生，甚至可能要了他的命。她也擔心媽媽知道她說出真相後，會了結自己生命。

幸福家庭破滅

女網民之後更新帖文指，她的大姊是爸爸親生的，而她和二姊的生父是同一人。她小時候曾見過生父，當時媽媽只叫她稱呼對方為叔叔。媽媽告訴她，這位叔叔約6年前死於心臟病，而她終於知道自己的心臟病是遺傳自生父。最令她震驚的是，原來二姊一直知道真相。

她認為媽媽太自私，父母已結婚將近50年，她一直以為自己生於一個幸福家庭，媽媽出軌一事卻打破了她美好的世界。她依然認為現時的爸爸是她真正的父親，反而有感媽媽並不像是她的生母，她看起來就像一個完全陌生的人。媽媽告訴她，「要把這個秘密帶進墳墓」。

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責任編輯︰王明芳