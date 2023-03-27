【愛心老師】學生掛住爸爸大喊樹熊式緊抱老師　敬業幼師繼續授課：雖然手很酸但已習慣

幼稚園學生第一次離開爸媽去學校生活，難免會害怕，甚至乎會出現分離焦慮症，在馬來西亞一名幼稚園老師，就出一招安撫學生的情緒，而且還可以繼續教書，專業和有愛心精神令他獲選為優秀老師外，還獲得家長及網友的稱讚。

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社交媒體Tik Tok日前有一段視頻爆紅，一名學生像樹熊式抱住老師，而老師繼續教書，當地媒體《mStar》找到該名老師，他名叫Zainal，他表示不是第一次發生：「當5或6歲的兒童第一次上學時無法適應新環境，會害怕是很正常的。像這名學生的情況，他哭泣想要回到爸爸身邊，我只好安慰並抱起他，他就這樣抱著我。」

Zainal已有18年的教學經驗，表示要為學生營造出舒適的環境讓他們盡快適應：

身為一名老師，我們不可以用強硬的手段，需要好好安慰他們。 當我發現學生沒繼續哭泣時，我就會放下他們，但他們還是想要繼續擁抱。雖然手很酸，但我已經習慣了。

儘管Zainal抱著學生，他還是堅持教書：

我覺得還是要維持師生之間的感情，即使我手中抱著一名學生，但不阻止我和其他學生互動。 我想要讓學生一起學習及玩耍，讓他們用愉快的心情上學。學生需要一段時間才可以適應，有些學生需要抱著一個星期或半個小時。

Zainal又指：「並不是所有老師可以教導學前學生，因為需要掌控許多情緒。每一年都有不同的新學生，老師需要懂得變通，需要根據學生的情況，以獲得他們的心。我們的願望是他們能夠從零開始學習，如閱讀及寫字這些，以讓他們能夠更上一層樓。」

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責任編輯：王明芳