  • 18°C
香港時間 : 2023327日 (週一) 17:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【可持續發展】嶺大啟動「蟲來唔嘥嘢」計劃　推動全校減少廚餘營造低碳綠色校園

社會 16:39 2023/03/27

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

嶺南大學於今日（27日）舉辦「蟲來唔嘥嘢」計劃開幕典禮。（嶺大圖片）

嶺南大學於今日（27日）舉辦「蟲來唔嘥嘢」計劃開幕典禮，提倡減少廚餘及轉廢為能，鼓勵全校師生及社區夥伴參與低碳生活，校長鄭國漢連同一眾嘉賓於開幕禮上，示範用廚餘餵飼黑水虻幼蟲。校方期望藉是次活動減少校園內的廚餘，並提高師生珍惜食物的意識，又希望在配合教學研究及社區服務的同時，實踐可持續發展。

嶺南大學於今日（27日）舉辦「蟲來唔嘥嘢」計劃開幕典禮。（嶺大圖片）

黑水虻源於南美洲，並遍佈世界各地，在美洲、歐洲、非洲和亞洲的溫帶氣候地區中出沒，因成蟲帶有一種有光澤的顏色而命名。黑水虻不會咬人及叮人，更可以消化幾乎所有有機廢物，非常適合處理廚餘或農業廢料，其幼蟲亦含有豐富營養，是很好的飼料。

嶺大計劃利用在學生宿舍及飯堂收集的廚餘餵飼黑水虻幼蟲，並將長大成蛹的黑水虻作為校園動物的優質飼料，而黑水虻的排泄物則會作為有機肥料，培植嶺南彩園的蔬果及校園內的植物，校方亦希望教職員、學生及長者學員一同擔任低碳生活大使，學習以創新思維解決社區問題及提倡可持續的生活方式。

鄭國漢期望藉是次活動減少校園內的廚餘，提高學生和教職員珍惜食物的意識，以實踐可持續的生活模式。他又稱，嶺大一直致力實現和促進聯合國為造福人類而制定的可持續發展目標，『蟲來唔嘥嘢』計劃不僅響應可持續發展目標中的第2項「零飢餓」，以及第13項「氣候行動」，亦有助應對香港當下面對來自廚餘的長期可持續發展挑戰。

最新影片推介：

童學園
【童學園】從不補習包尾追上全級第一　學霸李昭南分享5個步驟高效溫書法

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

責任編輯：梁凱婷

相關文章

【旅遊業】大批入境團聚集議員憂影響居民生活　楊潤雄指正與業界商討
今日 16:06
【旅遊業】大批入境團聚集議員憂影響居民生活　楊潤雄指正與業界商討
【殺害胞弟】涉36刀插死胞弟　65歲兄長謀殺罪脫誤殺罪成周四判刑
今日 16:11
【殺害胞弟】涉36刀插死胞弟　65歲兄長謀殺罪脫誤殺罪成周四判刑
【旅遊業復甦】疑似內地團淺水灣公廁外吃杯麵　網民稱「兩餸飯已是係VIP團」
今日 16:26
【旅遊業復甦】疑似內地團淺水灣公廁外吃杯麵　網民稱「兩餸飯已是係VIP團」

你可能感興趣

【旅遊業】大批入境團聚集議員憂影響居民生活　楊潤雄指正與業界商討
今日 16:06
【旅遊業】大批入境團聚集議員憂影響居民生活　楊潤雄指正與業界商討
【殺害胞弟】涉36刀插死胞弟　65歲兄長謀殺罪脫誤殺罪成周四判刑
今日 16:11
【殺害胞弟】涉36刀插死胞弟　65歲兄長謀殺罪脫誤殺罪成周四判刑
【旅遊業復甦】疑似內地團淺水灣公廁外吃杯麵　網民稱「兩餸飯已是係VIP團」
今日 16:26
【旅遊業復甦】疑似內地團淺水灣公廁外吃杯麵　網民稱「兩餸飯已是係VIP團」
氣候暖化 大學 可持續發展 鄭國漢 南美洲 歐洲 非洲 香港 聯合國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【KO脂肪肝】6旬婦患脂肪肝少吃1種食物　勁減10公斤症狀全消失
13:15 2023/03/26
【KO脂肪肝】6旬婦患脂肪肝少吃1種食物　勁減10公斤症狀全消失
【理想老婆】男人首選最想娶的女人職業　第二名空姐第一名被讚收入高有氣質
14:29 2023/03/26
【理想老婆】男人首選最想娶的女人職業　第二名空姐第一名被讚收入高有氣質
【搵鬼做情人】王敏德親揭抗拒王麗嘉貼性感照原因　馬詩慧笑指丈夫傳統又麻煩【多圖】
16:34 2023/03/26
【搵鬼做情人】王敏德親揭抗拒王麗嘉貼性感照原因　馬詩慧笑指丈夫傳統又麻煩【多圖】