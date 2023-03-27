【可持續發展】嶺大啟動「蟲來唔嘥嘢」計劃　推動全校減少廚餘營造低碳綠色校園

▲ 嶺南大學於今日（27日）舉辦「蟲來唔嘥嘢」計劃開幕典禮。（嶺大圖片）

嶺南大學於今日（27日）舉辦「蟲來唔嘥嘢」計劃開幕典禮，提倡減少廚餘及轉廢為能，鼓勵全校師生及社區夥伴參與低碳生活，校長鄭國漢連同一眾嘉賓於開幕禮上，示範用廚餘餵飼黑水虻幼蟲。校方期望藉是次活動減少校園內的廚餘，並提高師生珍惜食物的意識，又希望在配合教學研究及社區服務的同時，實踐可持續發展。

▲ 嶺南大學於今日（27日）舉辦「蟲來唔嘥嘢」計劃開幕典禮。（嶺大圖片）

黑水虻源於南美洲，並遍佈世界各地，在美洲、歐洲、非洲和亞洲的溫帶氣候地區中出沒，因成蟲帶有一種有光澤的顏色而命名。黑水虻不會咬人及叮人，更可以消化幾乎所有有機廢物，非常適合處理廚餘或農業廢料，其幼蟲亦含有豐富營養，是很好的飼料。

嶺大計劃利用在學生宿舍及飯堂收集的廚餘餵飼黑水虻幼蟲，並將長大成蛹的黑水虻作為校園動物的優質飼料，而黑水虻的排泄物則會作為有機肥料，培植嶺南彩園的蔬果及校園內的植物，校方亦希望教職員、學生及長者學員一同擔任低碳生活大使，學習以創新思維解決社區問題及提倡可持續的生活方式。

鄭國漢期望藉是次活動減少校園內的廚餘，提高學生和教職員珍惜食物的意識，以實踐可持續的生活模式。他又稱，嶺大一直致力實現和促進聯合國為造福人類而制定的可持續發展目標，『蟲來唔嘥嘢』計劃不僅響應可持續發展目標中的第2項「零飢餓」，以及第13項「氣候行動」，亦有助應對香港當下面對來自廚餘的長期可持續發展挑戰。

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責任編輯：梁凱婷