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【MIRROR意外】涉未為僱員投保及確保屏幕安全等　藝能工程等3公司被票控15罪5月再訊

社會 16:44 2023/03/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

藝能工程有限公司代表出庭應訊。（林宇翔攝）

2022年7月男團MIRROR於紅館舉行的演唱會發生巨型屏幕墮落事故，造成2名舞蹈員嚴重受傷，亦有舞蹈員於綵排時墮台受傷。藝能工程等3間涉事公司涉沒有為僱員購買保險及沒有為僱員提供安全作業裝置等，違反《職業安全及健康條例》及《僱員補償條例》，被勞工處共票控15罪，案件今午（27日）於九龍城裁判法院提堂。涉案公司暫毋須答辯，控方申請合併及押後案件獲裁判官批准，案件押後至5月25日再處理。

舞館有限公司代表出庭應訊。（林宇翔攝）

被票控3間公司包括藝能工程有限公司、協興隆舞台工程有限公司及舞館有限公司。除協興隆舞台工程由律師代表外，藝能工程及舞館均有代表出庭應訊。控方申請合併3案，並申請押後待辯方提供法律意見及考慮文件。裁判官批准相關申請，把案押後至5月25日再訊。

藝能工程有限公司被票控4罪，即涉及23名舞蹈員沒有確保僱員的安全及健康罪、沒有確保存放於處所的作業裝置或物質是安全的罪、沒有在24小時內將嚴重意外事件通知職業安全主任罪，以及沒有就意外發出通知罪。

協興隆舞台工程有限公司被票控6罪，即2項沒有確保僱員的安全及健康罪、2項沒有確保存放於處所的作業裝置或物質是安全的罪、沒有在24小時內將嚴重意外事件通知職業安全主任」罪及沒有就意外發出通知」罪。

舞館有限公司則被控5罪，即沒有確保僱員的安全及健康罪、2項沒有為僱員的意外發出通告罪，以及2項沒有為僱員購買保險罪。

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記者：陳曉欣

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