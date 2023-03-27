  • 18°C
香港時間 : 2023327日 (週一) 20:46
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR意外】涉未為24名舞蹈員投保及確保屏幕安全等　藝能工程等3公司涉15傳票5月再訊

社會 16:44 2023/03/27

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

藝能工程有限公司代表出庭應訊。（林宇翔攝）

2022年7月男團MIRROR於紅館舉行的演唱會發生巨型屏幕墮落事故，造成2名舞蹈員嚴重受傷，亦有舞蹈員於綵排時墮台受傷。藝能工程等3間涉事公司涉沒有為24名僱員購買保險及沒有為僱員提供安全作業裝置等，違反《職業安全及健康條例》及《僱員補償條例》，被勞工處共票控15項傳票，案件今午（27日）於九龍城裁判法院提堂。涉案公司暫毋須答辯，控方申請合併及押後案件獲裁判官批准，案件押後至5月25日再處理。

舞館有限公司代表出庭應訊。（林宇翔攝）

被票控3間公司包括藝能工程有限公司、協興隆舞台工程有限公司及舞館有限公司，藝能及協興隆案發時是紅館的佔用人。除協興隆由律師代表外，藝能及舞館均派代表出庭應訊。控方申請合併3案，並申請押後案件，以待辯方提供法律意見及考慮文件。裁判官批准相關申請，把案押後至5月25日再訊。

藝能工程有限公司被票控4項傳票，涉及藝能沒有確保懸吊LED顯示屏的系統是安全及不會危害健康的，案發時香港創科媒體製作有限公司的4名職員及24名舞館的僱員在該處工作；沒有在24小時內將羅德智的嚴重意外事件通知職業安全主任，以及沒有在李啟言及張梓峯發生意外後7天內書面通知職業安全主任。

協興隆舞台工程有限公司被票控6項傳票，涉及協興隆沒有確保僱員的安全及健康，包括提供安全的懸吊LED顯示屏的系統安裝工作等，案發時香港創科媒體製作有限公司的4名職員及24名舞館僱員在該處工作；沒有在24小時內將羅德智的嚴重意外事件通知職業安全主任，以及沒有在李啟言及張梓峯發生意外後7天內書面通知職業安全主任。

舞館有限公司則被控5項傳票，涉沒有確保24名舞蹈員於進行舞蹈綵排及表演工作時的安全及健康；當僱員李啟言及羅德智因意外引致完全或部分喪失工作能力超過3天，而沒有在發生意外後14天內向勞工處處長發出意外通知，以及沒有為24名舞蹈員購買保險。

最新影片推介：

童學園
【童學園】從不補習包尾追上全級第一　學霸李昭南分享5個步驟高效溫書法

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

相關文章

MIRROR演唱會意外　消息：總承辦商藝能3職員被控串謀詐騙
14:32 2023/01/20
MIRROR演唱會意外　消息：總承辦商藝能3職員被控串謀詐騙
【MIRROR演唱會意外】總承辦商藝能3職員被控串謀詐騙　下月2日九龍城法院提堂
14:52 2023/01/20
【MIRROR演唱會意外】總承辦商藝能3職員被控串謀詐騙　下月2日九龍城法院提堂
【MIRROR演唱會意外】楊潤雄：正落實政府調查報告建議　已試行引第三方查核演唱會設備
12:07 2023/02/24
【MIRROR演唱會意外】楊潤雄：正落實政府調查報告建議　已試行引第三方查核演唱會設備

你可能感興趣

MIRROR演唱會意外　消息：總承辦商藝能3職員被控串謀詐騙
14:32 2023/01/20
MIRROR演唱會意外　消息：總承辦商藝能3職員被控串謀詐騙
【MIRROR演唱會意外】總承辦商藝能3職員被控串謀詐騙　下月2日九龍城法院提堂
14:52 2023/01/20
【MIRROR演唱會意外】總承辦商藝能3職員被控串謀詐騙　下月2日九龍城法院提堂
【MIRROR演唱會意外】楊潤雄：正落實政府調查報告建議　已試行引第三方查核演唱會設備
12:07 2023/02/24
【MIRROR演唱會意外】楊潤雄：正落實政府調查報告建議　已試行引第三方查核演唱會設備
罪案 保險公司 Mirror 舞蹈 演唱會 工程 九龍城 勞工處 演唱會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【KO脂肪肝】6旬婦患脂肪肝少吃1種食物　勁減10公斤症狀全消失
13:15 2023/03/26
【KO脂肪肝】6旬婦患脂肪肝少吃1種食物　勁減10公斤症狀全消失
【理想老婆】男人首選最想娶的女人職業　第二名空姐第一名被讚收入高有氣質
14:29 2023/03/26
【理想老婆】男人首選最想娶的女人職業　第二名空姐第一名被讚收入高有氣質
【搵鬼做情人】王敏德親揭抗拒王麗嘉貼性感照原因　馬詩慧笑指丈夫傳統又麻煩【多圖】
16:34 2023/03/26
【搵鬼做情人】王敏德親揭抗拒王麗嘉貼性感照原因　馬詩慧笑指丈夫傳統又麻煩【多圖】