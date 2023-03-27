【大學科研】港大研發「多功能學習台」拉近實體及網課學生距離　多角度追蹤及拍攝教師講課

▲ 港大講解及介紹「多功能學習台」的理念、 功能及應用，突破既有網上課堂及講座的規限。（林宇翔攝）

疫情下，教師反映進行網課時，出現音效及視像不穩定問題，香港大學獲教資會資助研發出「多功能學習台」，支援教師同步進行面授及網上課堂，冀加強學生學術體驗，當中設有360度環迴錄像機、紅外線追蹤錄像及合成音響系統，可在不同角度追蹤及拍攝教師講課，拉近實體及網課學生距離，其外觀及設計亦已成功申請專利。平台於去年5月起，已在部分課堂啟用，學生反應良好，校方亦期望日後用於國際學術交流及網上工作坊上，並推展到不同機構。

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港大教與學促進中心總監及實務教授喬素心表示，「多功能學習台」有助拉近實體及網課學生的距離，以便進行小組討論及全班匯報，當中設有360度環迴錄像機、紅外線追蹤錄像及合成音響系統，可在不同角度追蹤及拍攝教師講課，方便他們於課室的不同方位走動，邀請學生分享自己的畫面及意見，不只提升視覺觀感，同時解決音效及視像不穩問題，亦較容易將網課學生帶回課堂討論中。她亦指，裝置亦採用電池供電，不會外露任何電線絆倒師生，學生更可輕易將六角型設計的桌子改拼成U型，以配合教學。

喬素心指，於去年5月起，平台已在部分課堂啟用，本學年亦曾應用於可容納75人的活動教學課室中教授核心課程（Common Core），更引述學生反應，形容學習體驗「極好（Awesome）」。她又指，連同各高等院校及機構代表參觀課室並試用平台，合共逾2千人體驗過有關功能。

港大獲教資會200萬元資助，花2年時間成功籌備、設計及規劃「多功能學習台」，其外觀及設計更已成功申請本港及內地的專利權。港大亦期望日後可用於應對未來教學需要，包括在校園關閉時，如常舉行網上課堂及工作坊，或是與外國學生及學者交流，並推展到不同機構及院校。

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記者：梁凱婷