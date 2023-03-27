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【張國榮離世20周年】4.1音樂會增網上直播　紅館露天廣場將設獻花區

娛樂 17:04 2023/03/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《繼續寵愛．二十年．音樂會》

為紀念張國榮離世20周年，由天星娛樂總裁陳淑芬、設計大師張叔平和攝影師夏永康擔任客席策展人，於3月29日起在香港沙田文化博物館展出「繼續寵愛・張國榮紀念展」，及4月1日在紅館舉行《繼續寵愛．二十年．音樂會》正準備得如火如荼，陳淑芬前並透露網上直播事宜。

陳太又呼籲歌迷不要把花籃送到紅館，有心觀眾可帶同一支紅或白玫瑰，於音樂會當晚6時正至7時15分在紅館外露天廣場的悼念儀式時作獻花用途，表達對哥哥的思念。

3月29日起在香港沙田文化博物館展出「繼續寵愛・張國榮紀念展」

由於《繼續寵愛．二十年．音樂會》門票早在開賣首天便全部售罄，現落實可透過網上平台直播，本港及海外歌迷可於網站欣賞是次音樂會實時直播，網上直播通行證票價為HK$188，購票網址如下：https://bit.ly/3z48CwH

為配合歐美地區的時差，當地歌迷亦可在當地時間4月1日晚上觀看重播，至於內地播放，主辦還在努力中，詳情容後公佈！是次音樂會及有關收費播放的所有收入在扣除開支後，將全數捐予《好聲》(慈善機構編號 91/14582)，支持《哥迷芬享友營飯》項目。

而演出嘉賓將包括張國榮生前好友，早前鍾鎮濤及周慧敏已分別透露會作演出名單，其他嘉賓相信陸續有驚喜。

撰文 : TOPick柴犬出動

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