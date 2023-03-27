【隱形戰隊】唐詩詠享受自由身暫不簽新公司　鐵馬家族成員隨時準備當兄弟團

▲ 唐詩詠出席《隱形戰隊》宣傳活動。（陳慧安攝）

TVB劇集《隱形戰隊》播得如火如荼，而劇集自開播以來有收視有口碑，吸引不少觀眾支持！

今日（3月27日）《隱形戰隊》一班演員唐詩詠、陳山聰、劉佩玥、劉穎鏇、 江美儀、林子善等人在觀塘出席劇集宣傳活動，雖然詩詠已經離巢，但依然好「畀面」為劇集落力宣傳，穿短裙晒腿上陣的她，更在現場玩「啜乒乓波」遊戲，場面吸睛搞笑。

現場所見詩詠較之前精神變得漂亮，她笑言以前「冇覺好瞓」，現時沒以往的壓力，沒那麼疲累。

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鐵馬家族成員隨時準備幫手

席間她大爆好拍檔馬國明婚後減少拍親熱戲，詩詠說：「我覺得這樣做都對，因為你問我都未必會拍，始終結了婚都會想配合另一半的感受。」又指對方還未約她做兄弟團，不過一班鐵馬家族成員會隨時準備。

詩詠在子善﹑嘉樂的婚禮都是反串做兄弟，被問到今次在馬明婚禮會否想當姊妹團，她說：「我曾經有說過兄弟不一定穿褲子，可以弄一套西裝裙，但現時等他通知，看看要否需要我們幫忙。」

▲ 詩詠好精神。（陳慧安攝）

與爸爸出遊 享受自由身感覺

早前詩詠去了日本旅遊，更在網上分享不少美照，她指此趟旅程與爸爸和當地的朋友一起遊玩：「有三十多年沒有與爸爸一起去旅行，上次都是突然與哥哥提議與爸爸一起出遊，感覺很複雜，見到爸爸很開心，所以都希望間中帶他出遊，他已經經常問我何時再去日本，非常喜歡這個地方。」

現時自由身的詩詠，問到是否多了時間陪伴家人，她同意表示：「自由身對我生活上感覺也很不同，以前每做一件事或去一個旅行都會想可否成事，又可能最後因工作會放棄，現在所有事都是由自己控制。」

至於未來工作安排，她說：「一直有工作接洽中。（簽新公司？）是一些作品，都是一些拍攝和廣告，暫時還未能透露。」

問到會否簽新公司，她直言現階段不會：「想享受下自己先。（有沒有公司與你斟洽？）有，但我覺得大家都知道我的意願，我想這個時刻享受生活，但之後會否另有想法就再算。（會否自己自組工作室？）可能會慢慢再想。」

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解釋頭髮稀疏問題

另外，早前有網民指詩詠頭髮似乎愈見稀疏，在其之前甫出的照片中更現M字額，她解釋道：「我之前這邊有個疤，小時候弄到，那個位弄到生不到頭髮。」

她續指：「覺得護髮不能偷懶，當你一不用那些護髮產品就沒有那個效果，的確有時我會偷懶，但現時已沒偷懶亦生了很多頭髮，加上覺得有時那些護髮產品用一陣子，就停一停之後才再用，令效果更好。」

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記者：游艾維