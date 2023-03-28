【減肥大作戰】 2招飲食小習慣要學識　醫生 : 這樣做8成人都能瘦

▲ 2招飲食小習慣 醫生 : 這樣做8成人都能瘦

減肥是女人終身事業！因此，坊間經常流傳各式各樣的減肥法！想減得輕鬆又容易，有醫生便分享了2招簡單飲食小習慣。

台灣耳鼻喉專科及營養專科張益豪醫師在社交平台Facebook中，分享了對減肥的見解，指透過「吃飯不要吃太快，盡量超過20分鐘」及「細嚼慢嚥」以消耗身體能量，便離成功減肥不遠矣。

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吃飯盡量超過20分鐘

進食時，食物攝取到胃，身體將飽足感傳送到腦部飽足中心約需20分鐘。若低於10分鐘甚至更快，即使身體已獲得足夠熱量，大腦仍認為「吃不夠」，就會吃多。

細嚼慢嚥

咀嚼本身也是會消耗能量的

有人覺得咀嚼得很累，也會因此少吃一點

細嚼慢嚥更能吃出食物的味覺，更能享受食物的美味回饋，自然而然養成『重質而不重量』的飲食模式。

不過，張益豪亦提醒切勿讓家中小朋友吃飯時間過長，因為有機會令小孩有過瘦問題。曾遇過不少小朋友過瘦原因，原來是因為一碗飯可以吃了一個小時，或前面20分鐘才吃了 1/3 的份量，令大腦以為有一定的飽足感，造成身體錯覺，覺得這樣的量就夠了，小孩最後因為有一點飽足感而不吃了，結果每況愈下，下次覺得吃半碗就夠了，然後又拖了一個小時，就越吃越少了.....

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責任編輯：羅嘉欣