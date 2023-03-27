【局部肥胖】四肢纖瘦卻有大肚腩？　營養師揭1因素決定脂肪積聚位置

▲ 四肢纖瘦卻有大肚腩？營養師揭1因素決定脂肪積聚位置。

從學習時期開始接觸營養學到真真正正當了營養師這麼多年，留意到種種不同的減肥謬誤，都令我感到很驚奇。

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不少初次見面的客人都會提出想局部減肥的要求，「我上半身身型還好，只想瘦大腿。手手腳腳看來都很窈窕，就是肚腩特別大，常常被誤以為是孕婦。」作為一位營養師，我知道這些看似正常的要求是很不切實際。

可能聽起來會讓大家感到很驚訝，但這就是事實。營養減肥是不能指定部位的，也不存在一種可以瘦指定部位的天然食物。

身體脂肪位置分佈是由身體荷爾蒙，包括雌激素和睾丸素的分泌影響而決定的。雌激素會促使脂肪積聚在臀部及大腿；而睾丸素則會促使脂肪積聚於腹部及腰部。

這正正解釋了為什麼男士變胖的時候，「啤酒肚」往往是第一個顯現出來的位置。而當女性變胖時，肥下半身往往是最明顯。當女性踏入更年期時，因為雌激素的分泌下降，脂肪會重新分佈，主要積聚在肚腩上。至於為什麼很多人只想減下身，是因為腰部和臀部往往是脂肪最早積聚的地方，最容易被人察覺到。

坊間又有另一種說法，認為多鍛練腰部位置，多做運動就可以減少肚腩脂肪，這個也是錯誤的觀念。人體脂肪的儲存位置是由基因決定，當需要消耗體內的能量時，則是由人體的「中央統籌」掌控，先消耗血糖再消耗身體脂肪，並不會出現做腰部運動只消耗腰部脂肪，做手部運動只消耗手部脂肪的情況。

營養減肥是無法指定減某一個部位，哪部位變瘦或變胖，脂肪積聚在哪裏，都是由基因和荷爾蒙決定，由身體自動調節。

▲ 吳耀芬（Kathy） - 認可營養師（香港營養師學會）

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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