【隱形戰隊】江美儀無悔曾入亞視　不為「升呢」視后而驕傲自滿：未來的路最重要

▲ 江美儀「返回設定」將視后頭銜拋走。

視后江美儀在《萬千星輝頒獎典禮2022》中憑台慶劇《下流上車族》的莫雯慧一角勇奪最佳女主角寶座後，首套演出的劇集《隱形戰隊》現正熱播。

對於冠上視后光環，她坦言受到的待遇比以往不同：「這個感覺以前從未有過的！」

比如現在更多記者找她做訪問，她說：「別人會尊重你多一些，比如以前做訪問，名字甚至不見了。現在就算沒受訪，報道也會提及你一下，變成了焦點。」

▲ （湛斯雅 攝）

【萬千星輝頒獎典禮2022】江美儀憑《下流上車族》首封視后 激動哽咽：我冇諗過會攞到獎

拍《隱形戰隊》時，陳山聰與江美儀仍未奪最佳男女主角獎，提到監製文偉鴻（Jazz）有眼光早看中未來視帝視后，江美儀接受TOPick訪問時表示，由Jazz第一套作品已份參與，讚對方獨具慧眼：「他看到一些連我也不知可以演到這些角色的觸覺。」

回想在《性在有情》飾演較遲緩、熱衷追星、容易受騙的莫小桃一角，她說：「誰會想到我這臉容易受騙，Jazz就覺得我做到，而我真的做得到。」

她與Jazz合作無間，拍過不同劇目、演過不同角色，二人因一個共通點成為良好拍檔，就是大家同樣要求高：「不會容易放過大家，拍出來的效果一定好，跟Jazz合作只需要做好演員職責本份，絕對放心交給他。」

▲ 《隱形戰隊》

跟自己競爭

她在劇中飾演鐵面無私的Madam Fong，與亦敵亦友的張Sir（歐瑞偉飾）鬥餐飽。

問及演員之間是否同樣有這種良性競爭時，江美儀直言任何職場都有邀功情況，不過演藝行業稍為特別，形容每人像在經營自己盤生意一樣，較為獨立。

而她從不跟別人競爭，唯一的敵人是自己：「我不會視任何一位演員為假想敵，只會做好自己本份，猜度別人只會影響自己。你覺得別人在跟你鬥，你想反擊跟對方鬥一番，最終只會浪費自己的時間。」

每次劇集播出，江美儀都會追看自己的演出作檢討：「我只跟自己比較，經常看回自己有甚麼好、有甚麼不好。不好的就盡量改掉，好的便想想如何保留。」她謙稱只是個演員，並非導演，沒有資格批評別人對與錯，畢竟每人表達方式也不同。

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不挑劇本 配角照演

成為視后後不足4個月，江美儀坦言已將頭銜放在一邊，認為人要不斷向前走，未來的路才最重要，現在「返回設定」由零開始：「當了視后，你做的事人容易讓人看到，別人稍微對你的作品加點兒分。掛在嘴邊沒有用，反而要繼續努力才對。」

所以她表示不會挑劇本，即使配角也樂意去演，接的範疇反而比以前廣，揚言要感受一下後疫情時代的世界：「配角也可以演繹得像主角般耀眼，若是僅限非主角不演，縮窄範疇對自己沒好處。」當一個人順風順水會飄飄然，因此她常提醒自己要不斷反思，不可驕傲。

《名媛望族》、《下流上車族》以黑絲演出成經典，因而獲封「黑絲儀」稱號，其後在《殺手》扮演「一樓一鳳姐」更以多個性感造型亮相，引起網民熱烈討論。

未來可會減少性感演出？她對自己身材信心十足：「保養得到的話不怕穿，這不是譁眾取寵的表現而是角色要求，加上自己應付到並不是問題。演員就是要最佳狀態隨時迎接角色，機會就是留給有準備的人。」

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從不後悔加入亞視

江美儀於1997年加入亞視，2009年滿約離開亞視，幸獲前夫胞姐吳君如出手相助，才牽線獲TVB簽約。

入行至今逾25年，經歷高低起伏，她曾在電台節目訪問呻亞視藝人慘過地底泥。

她坦承當年的確被看不起：「跟TVB演員待遇不同，永遠感覺比人差。但我們亞視人很團結，沒任何東西可再損失了，輸到盡頭也沒有太多人看。就是這樣，在此可以嘗試很多東西。」

▲ （湛斯雅 攝）

問到可有後悔加入亞視？她感恩當時監製給予不同機會，讓她賺到無價的經驗：「所有高低成就了現在的我，每一件事都是上天給我最好的安排。」她自認個性率直不懂修飾說話，直言若早加入大台「死得仲快」。

她坦言在過去疫情期間，曾一度萌生放棄演藝業的念頭，沒劇拍、沒收入，靠老本維生：「3年每天留家無所事事，反思人生。演員實在太被動了，想過做生意，但發現自己除演戲之外，就沒有一技之長。」

自嘲對數字沒概念，而且為人耳仔軟，不是從商的條件，笑言還是畀心機當個演員。至於投資方面，她直言香港樓市高，沒錢買「磚頭」，自己有投資股票及基金。

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另外，江美儀憑《下流上車族》入圍第36屆華鼎獎劇集最佳女主角提名最後八強，成為唯一廣東話劇集。

她收到消息後十分興奮，大讚所有對手強勁，入圍已當贏了：「是全國之爭，有前輩有後輩。《下流》在內地蠻受歡迎，黐到一點兒金糠。拍時沒想過如此大迴響，現在獲得多提名和觀眾認同已是大豐收。」

談及未來新目標，她表示最想衝出香港，到不同國家拍攝包括新加坡、馬來西亞等地，希望放眼看世界。

Hair：Ivan Lee@Headquarters

記者：馮雪怡

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