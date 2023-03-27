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【致命蚊叮】35歲女子被蚊咬引發敗血症　醒來驚見四肢全截除

健康 18:01 2023/03/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

35歲女子被蚊咬引發敗血症，醒來驚見四肢全截。

被蚊咬後果可以很嚴重！一名35歲的森巴舞者赴非洲進修期間，因被蚊咬回國後引發敗血症，發燒昏迷，醒來發現自己四肢全被截除以保命。

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【童學園】從不補習包尾追上全級第一　學霸李昭南分享5個步驟高效溫書法

綜合外國媒體報道，該名35歲的英國舞者Tatiana Timon，因非常熱愛森巴舞而遠赴非洲安哥拉學習。然而就在她回國不久，便開始出現發燒症狀，身體異常虛弱。Timon被緊急送醫，並被確診罹患嚴重瘧疾。幾小時後，Timon病情急轉直下，出現敗血症並陷入昏迷。醫生此時必須為她截去四肢，以保住其性命。

重新適應生活

Timon術後恢復清醒，她的親友及醫護人員向她解釋當時糟糕的情況，包括醫院宣布她命危、她的父親收到通知後也趕忙從西印度洋飛往倫敦，做好見女兒最後一面的準備。Timon也坦言，當自己還在意識不清時，朦朧中看見了一把巨大鋸子，當時便察覺到自己可能手腳不保；但如今才意識到自己原來命懸一綫。

Timon又表示，自己前往非洲時因太過在意防範新冠肺炎，反倒忽視了當地的瘧疾而沒服用抗瘧疾藥物。而她截肢後的生活也變得非常艱難，必須重新學習與適應。儘管連簽名、接電話等日常小事都難以做到，但Timon仍極積面對。對於新生活的挑戰，她樂觀表示：

我不喜歡壓力，發生了就要處理它。

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責任編輯：羅嘉欣

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