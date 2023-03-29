【和解在後】蘇雅琳盼兼顧演戲與唱歌　Ivy So未有心水男神：比較看重性格

▲ 首次拍劇的COLLAR成員Ivy，自評表現值60分！

ViuTV新劇《和解在後》於本星期一（3月27日）首播，當中一大亮點定必是飾演方圓的蘇雅琳（Ivy So），Ivy在劇集出街前接受TOPick專訪，相當謙虛地指自己在處女作的表現值60分，「在3個月的拍攝過程中，我以5分1的時間在摸索」 。

Ivy身為COLLAR隊中的人氣成員，仙氣、親和力、活力齊備，在觀眾眼中已經結集「女主角」的外在條件。

對她自己而言，首次拍劇也有一定壓力，她稱：「我覺得是一開始casting時比較大壓力，第一次看劇本時無從入手的感覺是最緊張，後來，在第一天拍攝時看到機器、打燈的工作人員時，不知道演戲時如何可忽視他們。」

【和解在後】COLLAR蘇雅琳受盡劇組寵愛 趙善恆大讚Ivy So處女作表現出色

與恆仔初見面

《和解在後》由趙善恆（恆仔）執導兼主演，Ivy笑言自己在試鏡時不知道劇集由恆仔主理，當看到對方時要藏著自己的興奮心情，她稱：「皆因我在當時是出道不久，而我人生中第一套入戲院看的港產片是《救殭清道夫》。」

在Ivy眼中的恆導是隨和、沒有架子的好前輩，對方會與她分享入行的經歷，又會借Band房予她練習打鼓。

▲ 《和解在後》（劇照）

Ivy為角色寫日記

熟讀劇本是演員的基本條件，「拍劇初哥」Ivy也下了不少苦功，她在事前參與阿Yem的戲劇課程，並有一套自己做的功課，她分享道：「寫了一本關於方圓的日記，我是拿了弟弟的中學筆記簿來寫，當中記下了人物性格、背景，以及她給男朋友的一封信為後來的感情戲所用。」

收視、網上討論度是劇集受歡迎與否的證明，Ivy認為自己是緊張劇集播出後的反應，多於收視有多少。Ivy透露自己會與觀眾一起看劇集播出，在首播前連劇集的最後版本也尚未看過呢！

▲ Ivy So（陳詠琪攝）

比「術語」考起？

Ivy所演的方圓是一位法律系畢業的調解員，當中的專業術語曾令她感到有難度，事前也需花時間了解當中的意思。

或許這些術語會成為她NG的原因？她回應道：「又沒有因為術語而NG了很多次，主要NG的場口也是搞笑，拍劇時遇到這一些情況也是開心事，不可能一直也是正經地演戲，演員間出現火花也是好看的！」

在劇集一起首，身穿西裝裙的方圓登場，Ivy大爆自己在拍攝期間換了很多套西裝，最「考起」她的是需在夏天時穿著高踭鞋在街上狂奔，導致外套內盡是汗水，專業的她說：「是有趣的經歷來的！」

▲ （劇照）

自認固執

劇集已於日前首播，方圓是一個非黑即白的人，她覺得自己與方圓同樣是一個固執的人，至於相異的就是方圓是直接、不太顧及別人的感受，而自己就是著重其他人的感受多於規矩。

曾修讀護理系的Ivy，坦言對生活習慣比較固執，她說：「我不是很喜歡喝酒，或者看到父母用很多煮食油、吃油膩的早餐，會發脾氣之餘也不禁向他們說：『你又食呢啲，即係三高已經唔得、身體又唔好，你仲食？』但他們也不會理會我的。」

似乎Ivy將來的另一半也是需要少喝酒、擁有良好生活習慣，「沒有不良習慣會比較好，或者對方也要有分寸。」

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女校生拍感情戲

Ivy在劇中與柯煒林（Will）所演的Oscar是情侶關係，二人在劇中沒有親熱戲，只是牽手、聊天，她大呼感情戲對她是有難度。

她解釋道：「我以往是就讀女校，也只是與男生聊天。當我在第一天看到Will時，我是感到很尷尬，當天我們需在一天間拍攝甜蜜、吵架的場面，他在開始前，與我討論過後，便捉著我的手，對望了3、4、5分鐘......我也不知道時間是多久了，將我與角色之間的感情，連接現實中的我們，從而更順利地完成當天的拍攝。」

原來Ivy在拍劇前也曾問公司有關拍親熱戲，公司與Ivy一致認為「睇個劇本合唔合理」，她又覺得只要是電視可播出的程度就可以，沒有所謂的「底線」 。

她續說：「如果在這套劇中強行加一些接吻、甜蜜的場口，也不是很夾，但我也不是很介意參演。牽手、擁抱、接吻的場面，也很應該在愛情劇中出現。」

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與193談情？

揚言期待參演愛情劇的Ivy，談起「對手」的心水人選，她交出驚人的答案：「我真的沒有所謂，大家覺得與我合襯的就可以了，網民有沒有甚麼推介的人？其實我是沒有喜歡的男神，我是比較看重性格，喜歡搞笑的！」

現時仍在拍攝《飛黄騰達》的Ivy，現時已劍指「偶像愛情劇」 ，《惡作劇之吻》、《求婚大作戰》也是Ivy喜愛的劇集。

她笑言不敢從MIRROR中選演愛情戲拍檔，「佢哋唔得閒同我拍啊」，如對手換成是ERROR，Ivy稱：「這樣也很容易選擇，阿金可以是肥仔，抑或是Dee哥？193可以演直樹？他好像不夠高冷，他可以做得到。」

▲ Ivy指自己喜歡看偶像劇。（陳詠琪攝）

現階段的Ivy So…

Ivy成為「歌、視」兩棲藝人，她直言自己想嘗試不同的工作，也希望完成劇集拍攝後與COLLAR一起參與更多工作。

至於推出個人單曲方面，Ivy回應：「也很依據公司安排，我覺得可以逐步逐步來，自己暫時都感到容怕，但我覺得機會來到時就會準備好，所以一直準備接受任何挑戰！」

Ivy自己也完全沒有想過《造星IV》後的自己會成為女演員，也想不到自己在出道的第一年就接到一套自己也喜歡的劇集。現時的Ivy會覺得自己對拍劇比唱歌更有信心，後來就「改口」指是不準確，她解釋：「可能接收了一些不好的評價時﹐是會稍微『縮』，暫時未收到評價前，我對拍劇是較有信心！」

她續說：「看到負評時，的確會不開心，也知道自己有很多不足，不開心一段時間後，就會繼續努力。其實我在拍劇時，也沒有對唱歌、跳舞有所間斷，一有假期的話，也會上課，希望可兼顧兩方面呢！」

化妝： Janice Wong

髮型：Kristy Cheng

造型：Exactly the Sam

服裝：Sandro、Maje、Jimmy Choo、Harvey Nichols

記者：陳淑霖

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