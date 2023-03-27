【隱形戰隊】劉佩玥我一直努力不斷進步　阿Moon透露劇中與林子善可歌可泣

▲ 劉佩玥出席《隱形戰隊》宣傳活動。（陳慧安 攝）

劉佩玥（Moon）、陳山聰和劉穎鏇等今日（3月27日）現身觀塘某商場出席《隱形戰隊》宣傳活動，說到於劇集裡擔任「誘惑擔當」，色誘馬國明之外，更有扮演「一樓一鳳姐」造型。

阿Moon受訪時被問及可怕被定型，她稱並非首次接演誘人角色，包括於《幕後玩家》的「最強小三」以及《逆天奇案》裡的反派，慶幸每次均覺得觀眾接受。

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▲ （陳慧安 攝）

阿Moon一直進步

劉佩玥開心地說：「當演完性感角色之後，在《降魔的》演純情的『啤啤』，又在另一劇裡演媽媽角色，不會怕演過反派就只演反派，觀眾說估不到阿Moon可駕馭不同角色，其實我一直進步中，嘗試不同的角色。」

至於阿Moon所演的「Shadow」於往後劇情有不少變化，她說：「現在見到的是一個很亮麗的Shadow，其實她不但止有這一面，在她身上亦會發生一些事，大家會更憐憫她。」

▲ 劉佩玥成功慼「Shadow」一角入屋！

不斷超越自我

說到跟林子善所演的「女女」感情發展，劉佩玥透露將會有可歌可泣的結局。

近日劉佩玥正拍攝新劇《奪命提示》，劇中不乏槍戰和打鬥戲，至於可有受傷，她說：「受傷就不用提吧，是意料之內的事，每次拍攝前武指做了好多安全措施。」

該新劇同樣亦是由《隱形戰隊》的監製文偉鴻負責，似乎已成對方御用班底，她說：「每次角色也沒重覆，他仿似推動我去超越自己。」

記者：游艾維

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