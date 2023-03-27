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【癌症殺手】從小愛吃1類食物　醫生：成年後罹患鼻咽癌風險高7倍

醫生診症室 18:27 2023/03/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

盡量少食醃漬食品　醫生：罹患鼻咽癌率風險高7倍

香港每年的鼻咽癌新症大約有900宗左右，亦是香港常見癌症之一，其中男性無論是發病率、死亡率和風險都較女性高約3倍。有醫生便指市民如想預防鼻咽癌，不妨從日常飲食入手，尤其是要盡量避免食用醃漬類的食物，如鹹魚、榨菜、醃蘿蔔、醬菜等發酵食物，因有研究指食用這些食物罹患鼻咽癌的機率是一般人的7倍。

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台大醫院副院長、台大醫學院耳鼻喉科教授婁培人在節目《名醫觀點》中指出，鼻咽癌的常見原因主要有3種，分別為「基因遺傳」、「EB病毒感染」，以及「醃漬食物」。「基因遺傳」方面，婁培人指，曾見過同一家族裡頭，有5至7人同罹患鼻咽癌；EB病毒（Epstein-Barr病毒）感染十分普遍，故難以預防。

最後的「醃漬食物」，婁培人市民其實可透過「食」來降低罹患鼻咽癌的風險，像是鹹魚、榨菜、醃蘿蔔、醬菜等發酵食物，都應該盡量少食。他引述國外研究發現，若從年幼時就開始吃大量醃漬物的話，長大後罹患鼻咽癌的機率就會提高，幾乎是一般人的7倍。

婁培人解釋，該類食物中含有大量致癌物質亞硝酸鹽，若是本身基因有弱點、無法對抗EB病毒感染又在年幼時食用非常多醃漬食物，得到鼻咽癌機率會較一般人高。但並不代表這些食物不能吃。研究發現，成年後再食用上述食物，得到鼻咽癌的風險就不會那麼高。

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責任編輯：羅嘉欣

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