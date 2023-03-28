【數學神童】12歲女童IQ162高過愛因斯坦　破解數學難題連博士媽媽都唔識

▲ Anwita Patil參加門薩的智商測試時年僅11歲，結果證實她IQ 162。（facebook圖片）

聰穎過人的孩子只要得到悉心栽培，必定有所作為。英國一名12歲女童智商高達162，比天才物理學家愛因斯坦和霍金更高，更成為國際天才組織門薩學會（Mensa）的成員。

據英國《每日郵報》報道，12歲女童Anwita Patil來自英國曼徹斯特，她參加門薩的智商測試時年僅11歲，結果證實她IQ 162，這樣的高智商超出了她的預期。Anwita的媽媽Anu是一名數學家，擁有數學博士學位，而她的父親Jay Patil則是英國國民保健署（NHS）顧問，父母均是高學歷人士。

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博士媽媽答題輸女兒

媽媽Anu透露，她與Anwita會一起做數學題，當女兒懂得回答，而她不知道答案時，她開始意識到女兒或許天賦過人。爸爸Jay Patil指出，女兒在門薩智商測試的同齡類別中，獲得了最高的162分。

爸爸補充，「從小學開始，Anwita就會想出一些連我太太也不知道的解決方法。」媽媽表示女兒的想法完全不同，這是學校沒有教的東西。Anwita的父母決定帶她去參加門薩的智商測試。

測試分兩部分進行，第一項測試語言能力和思維能力，Anwita獲得162 分，第二項測試視覺​​和空間意識，她獲得140分。爸爸分享︰

這是邏輯題的測試，沒甚麼好準備的，就是測試你的內在能力，所有年齡層都可以做，包括小朋友。

Anwita在今年1月參加門薩的智商測試，發現她的智商高達162。父母得悉後難以置信，他們預計她會獲得門薩會員資格，但當他們收到她獲最高考試成績的電郵確認時，感到非常震驚。Anwita在收到結果後慶祝了12歲生日，並與家人和朋友聚會分享她的喜悅。

門薩高智商團體

「門薩」是成立於1947年的高智商團體，定期舉辦高難度的智力測驗，據知他們設計的智力測驗無法早作準備，要求考生在限時內作答外，並就特定議題進行推理與論述。

入會者必須通過該會所提供之測試（Mensa Test），以證明申請人之智商為當地人口中最高的前2%。另外，部分國家的門薩分會亦接受申請人以該會接受之組織所提供的智商測試證明。

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責任編輯︰王明芳