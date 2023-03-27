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【青年宿舍】銅鑼灣酒店青年宿舍已收300申請　完成超過200小時社區服務可減免租金

社會 19:04 2023/03/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

香港青年聯會青年宿舍項目「BeLIVING Youth Hub」今日（27日）在銅鑼灣開幕。（曾耀輝攝）

民政及青年事務局（民青局）向香港青年聯會（青聯）所批出的首個「酒店及旅館青年宿舍項目」—「BeLIVING Youth Hub」今日（27日）在銅鑼灣開幕。共有97間房，提供194個宿位，6種房型選擇，最貴租金不超過5,000元，目前已有超過10名青年入住。

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由青聯運營的「BeLIVING Youth Hub」位於銅鑼灣摩理臣山道39號，原身為銅鑼灣「旭逸酒店」，經改造後現在可提供97間房間，194個宿位，有6種房間可供選擇，租金由3800元至4800元不等。

房內配有洗手間、書檯等設置，青聯主席楊政龍表示，未來會將地下大堂改造為咖啡廳，並將一樓改建為互動空間，供住客使用。

民政及青年事務局局長麥美娟表示，除了為青年提供自己的獨立空間外，還有助於青年人透過地區及支援服務培養青年宿生對社會的歸屬感和責任感。為了達成這一目標，「BeLIVING Youth Hub」推出「Be好鄰里」計劃，透過青年租戶的才能與熱誠，參與社區外展工作，同時為青年租戶提供生涯規劃、創業、實現夢想方面的支持，和增值服務。

香港青年聯會常務副主席楊政龍表示，由1月1日青聯公布計劃，到2月申請獲批，再到3月酒店業主將酒店轉交給青聯，短短不到3個月時間，青年宿舍便已落成，截至目前已收到逾300份申請表，已有10名青年入住。

他解釋，青年宿舍將會一路接受申請，一路審批，並指審批標準有2個，主要會看青年宿舍計畫是否能夠幫助青年解決住宿難題，他舉例，有些青年人在港島綫返工，卻居住在十分偏遠的地方，申請青年宿舍有助於幫助他們節省交通時間及交通費用，用節省下來的時間和金錢更好地增值自己。而且，如果青年人具備一定技能，並能夠將技能貢獻社區，也將會優先考慮。入住青年亦需要滿足1年200小時的社區服務，而超過200小時後，則會考慮在租金上作出減免。

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記者：解青羽

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