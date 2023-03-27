【ICAC】胡英明率廉署代表團訪京、皖　與國務院港澳辦主任夏寶龍會面

▲ 胡英明率團訪京，與國務院港澳辦主任夏寶龍會面。（ICAC網站圖片）

廉政公署表示，廉政專員胡英明在內地與香港全面通關後，首度率領廉署代表團到訪內地，今日（27日）展開訪問北京及安徽行程，與內地反貪機構交流兩地最新反貪工作和廉政建設發展。



胡英明今午與國務院港澳辦主任夏寶龍會面；隨後前往國家監察委員會，與副主任傅奎進行會談，商討進一步加強合作。代表團今早亦到訪中國紀檢監察學院與院長劉碩會面及商討合作。



胡英明透露，向夏寶龍闡述了香港的廉潔狀況、廉署最新的反貪工作和發展，並介紹即將成立的香港國際廉政學院。而在與傅奎的會面中，則了解到國家最新反貪方向及理念，強調廉署會積極配合國家發展和反腐政策的推行，致力加強內地與香港的廉政合作。



代表團明日將與最高人民檢察院檢察長應勇及公安部部長王小洪會面，同日下午將到訪清華大學紀檢監察研究院就成立香港國際廉政學院與反腐學者交流意見。代表團將於星期三赴安徽繼續訪問行程。

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責任編輯：林曉君