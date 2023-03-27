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【貪污】廉署調查貪污揭用假單申領工程費　住宅大廈時任法團委員認罪候判

社會 19:27 2023/03/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（資料圖片）

廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一名深水埗私人住宅大廈時任業主立案法團委員使用虛假現金單據，向法團申領工程費用逾10,000元。該委員早前被廉署落案起訴，今日（27日）在西九龍裁判法院承認控罪。

49歲的昌遠大廈時任法團委員黃叔榮，承認四項使用虛假文書罪名，違反《刑事罪行條例》第73條。署理主任裁判官香淑嫻將案件押後至4月24日判刑，以待索取被告的背景及社會服務令報告，被告獲准保釋，控方今日由廉署人員葉士熙代表出庭。

昌遠大廈法團在廉署調查案件期間提供全面協助，案情透露，法團於2019年初，委託被告向承辦商就更換四道防火門索取報價。被告當時是法團委員，他建議法團無需更換防火門，而以1.2萬元委託其友人進行維修。法團同意並把維修工程外判予被告。

工程完成後，法團要求被告提供經他核實的相關現金單據，以支付工程費用。被告遂於2019年3月向法團提交3張看來由3間建築物料供應商發出的現金單據，申領工程費用逾1萬元。法團其後發現，其中1張單據上的中文和阿拉伯數字銀碼不符。被告遭法團要求確認銀碼後，再提交另一張現金單據。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現上述4張現金單據的內容載有虛假資料，部分單據的發出時間或金額曾被竄改。假如法團知道單據內容虛假，不會支付有關費用。

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責任編輯：梁凱婷

 

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