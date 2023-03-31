【親子好去處】天竺鼠車車在大樹先生之家 必吃PUI PUI造型兒童餐探索各區域

▲ 由即日起至6月30日止 ，天竺鼠車車再次與大樹先生攜手打造開心車車派對。



兒童節及復活節就快到，家長又是時間帶小朋友出動去玩!佔地6,000呎的親子餐廳「大樹先生的家」一直很受本地小朋友歡迎，當中的荔枝角店更有多個必玩專區，如「大樹樹洞區」、「大樹超市Market&Kitchen」、「化妝區」、「王子沙池探險區」。由即日起至6月30日止 ，天竺鼠車車再次與大樹先生攜手，在滿滿的天竺鼠車車療癒之下，與孩子共創美好的親子時光。豐富精彩的主題內容，讓孩子從用餐到玩樂，都能一睹天竺鼠車車的可愛姿態。

最新影片推介:

日本超人氣卡通PUI PUI天竺鼠車車於2021一上映短短的時間就紅遍半邊天，舞台為天竺鼠變成車的世界，以車子獨有的各式各樣情境為中心，富含療癒、友情、冒險、混亂動作場面及超多天竺鼠車車的動畫作品。

第二季於2022年推出，話題依然不減，跟著天竺鼠車車前進DRIVING SCHOOL(天竺鼠車車駕訓班)這次又會有怎樣有趣的冒險？還沒看過第二季的朋友們千萬不要錯過！2023春季，再次與大樹先生攜手，在滿滿的天竺鼠車車療癒之下，與孩子共創美好的親子時光！豐富精彩的主題內容，讓孩子從用餐到玩樂，都能一睹天竺鼠車車的可愛姿態。

1.天竺鼠車車造型兒童餐：

將各式健康食材組裝成天竺鼠車車可愛臉龐，搭配主廚用多種蔬菜精心熬煮的醬汁，天竺鼠車車飯糰咖哩兒童餐，讓孩子一口一口吃得有趣又健康。

2,天竺鼠車車打卡拍照區：

大樹先生在各店還原天竺鼠車車的舞台場景，絕對不容錯過！與天竺鼠車車的人氣主角拍照留念，別忘了深入探索各個區域，都有可能發現主角們的身影，捕捉他們的俏皮模樣。

3.天竺鼠車車主題球池：

35000顆大樹獨家logo球，搭配天竺鼠車車的全新球池配色，三色漸層，讓球池閃閃發光，超大隻的天竺鼠車車就在你旁邊，陪你在球海中探險。

大樹先生與天竺鼠車車，全新大冒險，等你一起來。

大樹先生的家

荔枝角店地址:荔枝角長順街15號D2 Place Two 1樓(周二店休清潔日)

銅鑼灣店地址:銅鑼灣吿士打道311號 皇室堡 15/F(周三店休清潔日)

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責任編輯︰許珞珩