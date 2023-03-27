【人口下降】教育局料學齡人口再跌6年後僅5萬人升小　現屆政府擱置中一復位安排

▲ 教育局最新預測，在香港居住的6歲學齡人口於6年後降至5萬人。（資料圖片）

香港出生率去年創新低，教育局最新推算，2029年適齡升小及升中人口，將分別減至5萬人及6萬人，即6年間跌幅逾1成。教育局預計，未來學額和學校數目，會隨學齡人口變化而相應減少，並決定現屆政府不會按原定計劃於2026/27學年前，將早年減派的中一每班派位人數，還原至34人（「復位」）。

津中議會歡迎擱置復位 倡進一步減至每班27人

立法會事務委員會會議將於本周五（31日），討論因應學生人口變化的公營中小學學位規劃，教育局最新提交文件指，根據政府統計處在2020年9月發表的香港人口推算，預計在香港居住的6歲學齡人口，將會由今年的57,300名，跌至2029年的50,000，減約13%；12歲學齡人口則會由今年71,600名，下跌至2029年的60,100，減約16%。教育局重申，未來學齡人口持續下跌情況是「結構性」而非過渡性，局方會從長遠規劃公營中小學學位供應。

早前有中學代表向當局提倡研究參考小學小班教學模式，減少每班派位人數。教育局表示，會繼續按既定策略框架及最新學齡人口，整體檢視公營中學學位供求，並多角度考慮中學每班派位人數安排，以應對學位需求下降的挑戰。教育局解釋，由於預計到2025及其後年度，中一學齡人口持續下跌，決定現屆政府不會按原定計劃於2023/24至2026/27學年期間安排復位至34人，但局方亦會密切留意學生人口變化，動態評估學位供求情況，合理有序處理學齡人口結構性下降的挑戰。

局方亦提及，已安排多7間公營小學於2024/25學年實施小班教學，預計可提前1年達到逾9成公營小學實施小班教學的目標，隨著學齡人口下降，相信會有更多學校網具備足夠條件實施小班教學，局方會繼續鼓勵其他小學在條件許可下盡快推展小班。

另隨着未來學齡人口下降，教師需求相應減少，教育局會繼續留意有關情況，審慎規劃師資培訓的名額。而近年多項措施推行下，公營及直接資助中小學整體師生比例進一步改善，分別由 2012/13學年的1:14.2及1:14.3，下降至2022/23學年的1:10.9及 1:12.0。

津貼中學議會主席李伊瑩指，目前中一每班派位人數大約31人，因應早年各區減派幅度有差異，議會歡迎暫時擱置復位，亦希望趁人口下降契機進一步減至每班27、28人，改善師生比例。

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記者：馮琪雅