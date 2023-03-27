《廉政狙擊》大結局約140萬觀眾收看　《隱形戰隊》收視24.9點連續兩周踞榜首

▲ 《隱形戰隊》

TVB公布上周（20日至26日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，無綫翡翠台周一至周五的三線劇集全面報升，當中《隱形戰隊》踏入第三周吸引更多觀眾追看，跨平台直播收視最高24.9點（160萬觀眾），升1.2點，連續兩周高踞收視榜首位置。

處境劇《愛·回家之開心速遞》最高收視23.6點（152萬觀眾），升1.4點；《廉政狙擊》最高收視22.2點（143萬觀眾），升1.1點。

資訊節目《東張西望》最高收視24.5點（157萬觀眾），升1.2點。飲食節目《健康必殺食》最高收視13.3點（86萬觀眾）；旅遊資訊節目《1日假去旅行》最高收視14點（90萬觀眾）

▲ 《廉政狙擊》

周六晚播出《廉政狙擊》大結局，最高收視21.8點（140萬觀眾），升4.8點。接着播出紀念哥哥張國榮逝世20周年特備節目《永遠寵愛張國榮》最高收視15.3點（96萬觀眾），升3.4點。

周日晚播出的《中年好聲音》最高收視24.3點（156萬觀眾）；緊接播出的《香港飯局》最高收視14.3點（92萬觀眾）。

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