  • 18°C
香港時間 : 2023327日 (週一) 20:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《廉政狙擊》大結局約140萬觀眾收看　《隱形戰隊》收視24.9點連續兩周踞榜首

娛樂 19:34 2023/03/27

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《隱形戰隊》

TVB公布上周（20日至26日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，無綫翡翠台周一至周五的三線劇集全面報升，當中《隱形戰隊》踏入第三周吸引更多觀眾追看，跨平台直播收視最高24.9點（160萬觀眾），升1.2點，連續兩周高踞收視榜首位置。

處境劇《愛·回家之開心速遞》最高收視23.6點（152萬觀眾），升1.4點；《廉政狙擊》最高收視22.2點（143萬觀眾），升1.1點。

資訊節目《東張西望》最高收視24.5點（157萬觀眾），升1.2點。飲食節目《健康必殺食》最高收視13.3點（86萬觀眾）；旅遊資訊節目《1日假去旅行》最高收視14點（90萬觀眾）

《廉政狙擊》

周六晚播出《廉政狙擊》大結局，最高收視21.8點（140萬觀眾），升4.8點。接着播出紀念哥哥張國榮逝世20周年特備節目《永遠寵愛張國榮》最高收視15.3點（96萬觀眾），升3.4點。

周日晚播出的《中年好聲音》最高收視24.3點（156萬觀眾）；緊接播出的《香港飯局》最高收視14.3點（92萬觀眾）。

最新影片推介：蘭茜專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】自認從小活在框外不易受人影響 　蘭茜盼大家懂得愛惜自己

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【廉政狙擊】胡定欣15分鐘盡騷超班演技　屠敏報仇大爆Seed 　
12:59 2023/03/26
【廉政狙擊】胡定欣15分鐘盡騷超班演技　屠敏報仇大爆Seed 　
【隱形戰隊】唐詩詠晒視后演技+谷胸晒身材　TVB公開與劉佩玥做瑜伽幕後花絮【多圖】
13:22 2023/03/21
【隱形戰隊】唐詩詠晒視后演技+谷胸晒身材　TVB公開與劉佩玥做瑜伽幕後花絮【多圖】
【隱形戰隊】劉穎鏇伍樂怡狂奔展驕人身段　劉佩玥拍打戲有壓力：盡量去做 【多圖】
12:51 2023/03/24
【隱形戰隊】劉穎鏇伍樂怡狂奔展驕人身段　劉佩玥拍打戲有壓力：盡量去做 【多圖】
【隱形戰隊】劉佩玥劉穎鏇「黑白雙劉」勁有型　Tiffany揭鏡頭背後辛酸【有片】
13:37 2023/03/26
【隱形戰隊】劉佩玥劉穎鏇「黑白雙劉」勁有型　Tiffany揭鏡頭背後辛酸【有片】
【廉政狙擊】黎燕珊「瓦礫尋親」演活母愛之情　單親媽媽曾歷家暴禁前夫見子女
18:14 2023/03/26
【廉政狙擊】黎燕珊「瓦礫尋親」演活母愛之情　單親媽媽曾歷家暴禁前夫見子女

你可能感興趣

【廉政狙擊】胡定欣15分鐘盡騷超班演技　屠敏報仇大爆Seed 　
12:59 2023/03/26
【廉政狙擊】胡定欣15分鐘盡騷超班演技　屠敏報仇大爆Seed 　
【隱形戰隊】唐詩詠晒視后演技+谷胸晒身材　TVB公開與劉佩玥做瑜伽幕後花絮【多圖】
13:22 2023/03/21
【隱形戰隊】唐詩詠晒視后演技+谷胸晒身材　TVB公開與劉佩玥做瑜伽幕後花絮【多圖】
【隱形戰隊】劉穎鏇伍樂怡狂奔展驕人身段　劉佩玥拍打戲有壓力：盡量去做 【多圖】
12:51 2023/03/24
【隱形戰隊】劉穎鏇伍樂怡狂奔展驕人身段　劉佩玥拍打戲有壓力：盡量去做 【多圖】
東張西望 開心速遞 電視劇 綜藝節目 TVB 隱形戰隊 廉政狙擊

最高瀏覽

【KO脂肪肝】6旬婦患脂肪肝少吃1種食物　勁減10公斤症狀全消失
13:15 2023/03/26
【KO脂肪肝】6旬婦患脂肪肝少吃1種食物　勁減10公斤症狀全消失
【理想老婆】男人首選最想娶的女人職業　第二名空姐第一名被讚收入高有氣質
14:29 2023/03/26
【理想老婆】男人首選最想娶的女人職業　第二名空姐第一名被讚收入高有氣質
【搵鬼做情人】王敏德親揭抗拒王麗嘉貼性感照原因　馬詩慧笑指丈夫傳統又麻煩【多圖】
16:34 2023/03/26
【搵鬼做情人】王敏德親揭抗拒王麗嘉貼性感照原因　馬詩慧笑指丈夫傳統又麻煩【多圖】