【本地藝術】香港藝術館舉辦大型戶外裝置展「游 • 遊」　以巨型泳池及微型香港地標打造玩味空間

▲ 香港藝術館舉辦大型戶外裝置展「游 • 遊」。（香港藝術館圖片）

香港藝術館最新展覽「游 • 遊」，邀請兩位香港藝術家分別創作兩組大型戶外裝置作品，於藝術館前方的藝術廣場展出，讓公眾重新想像毗鄰的海港。陳惠立邀請觀眾進入他的想像世界，以作品《路過蜻蜓》營造出一個奇幻玩味的公共游泳池場景；蔡偉權則將維港兩岸的地標建築縮小為作品《人遊於港》，將每一道風景映入遊人的眼簾。

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陳惠立一直以游泳池作為其創作核心，是次他創作了《路過蜻蜓》，將藝術裝置游泳池帶到尖沙咀海旁「開箱」，遊人可親身踏進藝術館前的巨型游泳池之中。回溯至其個人記憶和在游泳池的經歷，陳惠立以耐人尋味的語調賦予游泳池一套獨有的美學，透過裝置佈局、聲音、光暗、天氣及觀眾的介入，在這開放空間中描繪出一個不斷轉變的場景，為陌生人編譜出一幕幕相遇的情節，令虛空安靜的佈局變得充實。游泳池牆身的馬賽克磚在日夜閃爍着微光，當中交疊的太陽椅和不定時的廣播喚起了隱藏在公共空間中更微妙的氛圍。



藝術家兼建築師蔡偉權，創作六組形態不一、亦動亦靜的藝術裝置作品《人遊於港》。作品糅合本地的建築特色，以維港兩岸地標性建築的外形及外牆設計為靈感，將香港文化中心、香港會議展覽中心及國際金融中心等打造成「坐得到」的香港地標，將香港藝術館前方的藝術廣場變為可供遊人休憩耍樂的公共空間，讓人在煩囂中忙裏偷閒。藝術裝置上的屏風裱起了一幅幅維港兩岸地標建築的圖紋細節，呈現充滿香港特色的當代建築設計美學。

「游 • 遊」戶外裝置展覽現正於九龍尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館前方的藝術廣場展出，展期至明年3月24日。

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責任編輯：梁凱婷