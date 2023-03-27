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張敬軒帶父母英國旅行　導遊爆軒仔私下貼地暖男細心點滴

娛樂 19:02 2023/03/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

張敬軒早前於英國倫敦百年歷史的殿堂級場地Royal Albert Hall舉行3場《the PRIME CLASSICS HINS LIVE in LONDON 張敬軒倫敦演唱會》，已圓滿結束。

這次倫敦之旅除舉行演唱會，軒仔亦「帶埋父母去旅行」，而且更透露這次家庭旅行是一家人42年來第一次一起旅行。為讓父母能了解當地文化及觀賞名勝，出發前，軒仔親自聯絡當地導遊，十分貼心。

貼心暖男軒仔

而這位導遊日前於社交台分享了跟軒仔一家的相處點滴，他大讚軒仔私下是位貼心暖男，十分照顧團隊及身邊人，十分貼地，「常常幫他的團隊拍照，攝影師拍了他，他便換手幫攝影師拍照，我在導覽大英博物館時，他聽完會再去做翻譯給菲律賓姊姊，真的好貼心。」

此外，她又「還原」早前軒仔於社交平台分享被張爸爸輪椅轆腳的事發經過，當日導遊帶着軒仔一家導覽倫敦著名景點白金漢宮，「那天爸爸聽我導覽聽得很專心，所以沒注意到輪椅，連人帶椅，輪子輾過軒仔的腳，我大概是唯一的目擊證人。」

她又分享軒仔跟張媽平日鬥嘴趣事，「還有媽媽叫他不要再亂買東西，他說：『唉喔 ～ ～ 好啦好啦知道啦。』哈哈哈，跟媽媽逗嘴時跟大家都一樣，軒仔好可愛。」

來自「香港的小張」

導覽完後，導遊問軒仔面對巨大壓力時，他怎麼辦，軒仔便說：「沒辦法解決啊，只能共存。」

隨後軒仔又跟她說一見面她都不知道自己是誰，所以他可以很安心放鬆，導遊表示：「因為他來找我時說自己是來自『香港的小張』，我哪會知道他就是張敬軒！！！」

最後她寫道 ：「如果我提前知道，我就不會穿得像交通警察了。拜託下次先講一下好不好。敬軒皮膚好好啊！」十分搞笑。

最新影片推介：蘭茜專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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