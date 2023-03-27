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【腸胃炎】中華基督教會全完幼稚園爆發急性腸胃炎個案　22名學童感染4人需入院

社會 19:59 2023/03/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（27日）正調查位於葵涌的中華基督教會全完幼稚園爆發的急性腸胃炎個案，並提醒市民及院舍人員注重個人及環境衞生，以防感染急性腸胃炎。

個案涉及22名學童，包括9男13女，年齡介乎3至5歲，以及2名職員。當中16人已求醫，4人需入院，全部情況穩定。

根據中心的流行病學調查，爆發個案中的1名學生首先於上周三（22日）出現嘔吐病徵，並繼續上學直至上周五（24日）。其他學生陸續於上周六（25日）至上周六（26）日出現嘔吐和腹瀉等病徵。調查亦確認受影響學生並沒有進食共同食物或飯盒，結果顯示該校出現急性腸胃炎爆發，亦較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低。

衞生防護中心人員已向學校職員建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對該校進行醫學監察，亦正繼續調查。

衞生防護中心發言人提醒市民採取以下措施，預防感染腸胃炎：

  • 保持良好的個人衞生
  • 處理食物或進食前、如廁後或更換尿片後須徹底洗淨雙手
  • 清理嘔吐物及糞便時須戴上手套，事後須再洗手
  • 以稀釋的1比49家用漂白水（以一份含5.25%次氯酸鈉的漂白水加49份水）徹底清洗和消毒染污的地方及物件，事後並須徹底洗淨雙手
  • 保持室內空氣流通
  • 注意飲食衞生
  • 使用不同的用具處理生及熟的食物
  • 避免進食未經徹底煮熟的食物
  • 飲用經煮沸的水
  • 不要光顧無牌食肆及食物檔攤

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記者：梁凱婷

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